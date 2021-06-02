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Son dakika GS transfer haberleri | 'ın yeni transferi 'den! ...

Transfer çalışmalarını ile sürdüren 'ın adı flaş isimlerle anılmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılar gündemine geçtiğimiz sezon 'de kiralık olarak forma giyen 'ı alırken, medyasına göre bu transferde de aracı oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'ın yeni transferi Mesut Özil'den! Kolasinac...

, 'in 'a gelmesini önerdiği 'la ilgili bir haber yaptı… -Alleyne imzalı haberde 'in bu yaz futbolcu satışından 50 milyon sterlin beklediği belirtildi. da satılacak oyuncular arasında yer aldı. Ancak Galatasaray'ın sadece Kolasinac ile görüştüğü, 'Arsenal'in kapısını çalmadığı' detayı da haberde yer aldı.



'de kiralık oynadıktan sonra sözleşmesi sona eren ve 'ya dönen Kolasinac, Arsenal'li yöneticilerle yaptığı görüşmede bonservisinin bedelsiz verilmesini istedi. Hangi takıma gideceğine dair bilgi vermedi. 'un "Galatasaray'da yeni bir başlangıç yapabilirsin" sözünü dinleyeceği tahmin edilen 27 yaşındaki sol bekin, imza parası karşılığında sarıkırmızılı kulüple anlaşması bekleniyor.

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