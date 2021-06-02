Son dakika GS haberleri | İşte Galatasaray'da yapılacak tarihi seçimin 4 detayı!

3- "799 üye polemiği" haberinin de perde arkası aralandı. 2020 ve 2021 yıllarında kulübe üye olanların 19 Haziran'daki seçimde oy kullanmalarında hukuki engel bulunmuyor. Son iki yılda sandık başına gidebilecek üyeler de Galatasaray'ın 39'uncu başkanını belirlemek için söz sahibi olacak.
4- Şu ana kadar en fazla 4 başkan adayının yarışına sahne olan Galatasaray seçimlerinde başkanlığa talip olan isimlere seçimde oy kullanma işlemi öncesi 10'ar dakika kürsüden konuşma hakkı tanınıyordu. Mevcut 6 adayın varlığı, oylamanın 1 saat geç başlaması anlamına geliyor. Seçim günü pandemi koşulları da gözetilerek bütün başkan adaylarından yapacakları uzun konuşmalarından feragat etmeleri istenecek.