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Son dakika haberleri | İşte 'da yapılacak tarihi seçimin 4 detayı!

19 Haziran 2021 tarihinde seçime gidecek olan , 39. başkanını seçecek. 'nin bahçesinde yapılacak olan tarihi seçim öncesi 4 detay öne çıktı. İşte , , , , ve 'nin yarışacağı seçim öncesi yaşananlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika GS haberleri | İşte Galatasaray'da yapılacak tarihi seçimin 4 detayı!

Son kabine toplantısından çıkan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı , 'ı ilgilendiren seçim konusuna da noktayı koydu. Sarı-kırmızılı kulübün kongreye gitmesi kesinleşti. , 19 Haziran Cumartesi günü yeni başkanını seçecek. İşte Sabah'ın haberine göre öne çıkan 4 detay;

Son dakika GS haberleri | İşte Galatasaray'da yapılacak tarihi seçimin 4 detayı!

1- Kulüp tüzüğüne göre seçim Lisesi'nde gerçekleşmek zorunda. Ancak pandemi koşullarına özel düzenlemeler yapılacak. İlk olarak yaşlı ve arabası olmayan üyeler için geçmiş seçimlerde ve yakasından kaldırılan özel servislerin sayısı artırılacak. Lise'de kalabalığı önlemek adına sandık sayısı çoğalacak. Daha önceki kongrelerde oy kullanma işlemi sınıflarda gerçekleşiyordu, bu kez bahçe seçeneği gündemde.

Son dakika GS haberleri | İşte Galatasaray'da yapılacak tarihi seçimin 4 detayı!

2- Üyeler oylarını kullandıktan sonra Başkanlığı, 'nda sayım işlemini gerçekleştiriyor ve basın mensupları ile üyeler yakından takip ediyordu. 19 Haziran'da Tevfik Fikret Salonu'ndaki sayım işlemi minimum kişiyle gerçekleşecek ve Lise'nin bahçesine kurulacak barkovizyonla başkan adayları ve ekipleri sayımı dev ekrandan takip edecek.

Son dakika GS haberleri | İşte Galatasaray'da yapılacak tarihi seçimin 4 detayı!

3- "799 üye polemiği" haberinin de perde arkası aralandı. 2020 ve 2021 yıllarında kulübe üye olanların 19 Haziran'daki seçimde oy kullanmalarında hukuki engel bulunmuyor. Son iki yılda sandık başına gidebilecek üyeler de 'ın 39'uncu başkanını belirlemek için söz sahibi olacak.

Son dakika GS haberleri | İşte Galatasaray'da yapılacak tarihi seçimin 4 detayı!

4- Şu ana kadar en fazla 4 başkan adayının yarışına sahne olan seçimlerinde başkanlığa talip olan isimlere seçimde oy kullanma işlemi öncesi 10'ar dakika kürsüden konuşma hakkı tanınıyordu. Mevcut 6 adayın varlığı, oylamanın 1 saat geç başlaması anlamına geliyor. Seçim günü pandemi koşulları da gözetilerek bütün başkan adaylarından yapacakları uzun konuşmalarından feragat etmeleri istenecek.

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