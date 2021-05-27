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Son dakika spor haberleri: 'ın transfer gündemindeki Ianis 'ye talip oldu!

'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Ianis ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. forması giyen Rumen yıldıza 'in talip olduğu belirtildi. ve 'nun da listesinde bulunan 22 yaşındaki oyuncu, yaptığı transfer açıklamasında Galatasaray'a gitmek isteyeceğini söylemişti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 14:46
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki Ianis Hagi'ye Başakşehir talip oldu!

Rumen basını, 'ın efsane futbolcularından Gheorghe 'nin, 'de forma giyen oğlu 'ye, Medipol 'in talip olduğunu yazdı.

Bu sezon . Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Glasgow 'ın 22 yaşındaki Rumen futbolcusu Ianis Hagi'yle alakalı önemli bir transfer iddiası geldi. Rumen basınına göre Galatasaray'ın efsane isimleri arasında yer alan 'nin oğluna, ve 'nın yanı sıra Başakşehir de talip oldu. Hagi ise kendisi ve takım arkadaşlarıyla ilgilenen kulüplerin bulunmasını normal karşıladığını ancak şu anda tatil yaptığını, geleceğiyle ilgili kararı daha sonra vereceğini söyledi.

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Ianis Hagi açıklamasında 'de doğduğunu ve Galatasaray'a gitmek isteyeceğini söyleyerek, "Galatasaray'a gitmek isterim. Sevdiğim bir kulüp ve küçükken orada büyüdüm. Doğduğum yer orası. Gelecekte ne olacağını bilemiyorum ama Rangers'a bağlıyım" diye konuştu.

Glasgow Rangers formasıyla bu sezon toplamda 45 maça çıkan Hagi, takımına 8 gol, 15 asistlik katkı sağladı.

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