Son dakika spor haberleri: Teklif yapıldı! Galatasaray'a Bundesliga'dan stoper

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray, stoper mevkisine Almanya Bundesliga'dan takviye yapmaya hazırlanıyor.
Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray, stoper mevkisine Almanya Bundesliga'dan takviye yapmaya hazırlanıyor.
Savunmayı sağlama almak isteyen sarı-kırmızılılar, Marcao'nun yanına transfer yapmak için bir süredir hummalı bir operasyon yürütüyor.
Christian Luyindama ile yollarını ayırmaya hazırlanan Aslan, ilk hamlesini Göztepe'ye veda eden Alpaslan Öztürk'e imza attırarak yapacak.
SCOUT EKİBİ ÖNERDİ!
Stoper takviyesinde durmaya niyeti olmayan sarı-kırmızılılarda scout ekibinin önerdiği isim için harekete geçildi.
Yeni Asır'ın haberine göre, Almanya Bundesliga'da Freiburg takımının formasını giyen stoper Keven Schlotterbeck'in, Galatasaray tarafından istendiği ifade edildi.
TEKLİF YAPILDI!
Christian Luyindama ile yolları ayırmayı düşünen sarı-kırmızılıların, Alman ekibine teklifte bulunduğu dile getirildi.
Ön libero olarak da görev yapabilen Schlotterbeck'in geçen sezon Union Berlin'de kiralık olarak oynadığı vurgulandı.
Bundesliga'da 24 karşılaşmada görev alan 24 yaşındaki Alman oyuncunun 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.