Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Teklif yapıldı! Galatasaray'a Bundesliga'dan stoper

Son dakika spor haberleri: Teklif yapıldı! 'a 'dan stoper

Stoper mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan 'dan flaş bir hamle geldi. Brezilyalı savunma oyuncusu 'nun sözleşmesini yenileyen sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonki disiplinsiz davranışları nedeniyle ile yolları ayırma kararı aldı. Kongolu futbolcuya veda edecek olan , stoper bölgesine aradığı ismi 'da buldu. Bir süredir scout ekibinin takibinde olan yıldızın kulübüne transfer teklifi yapıldı. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 09:28 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 09:38
Son dakika spor haberleri: Teklif yapıldı! Galatasaray'a Bundesliga'dan stoper

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden , stoper mevkisine 'dan takviye yapmaya hazırlanıyor.

Son dakika spor haberleri: Teklif yapıldı! Galatasaray'a Bundesliga'dan stoper

Savunmayı sağlama almak isteyen sarı-kırmızılılar, 'nun yanına transfer yapmak için bir süredir hummalı bir operasyon yürütüyor.

Son dakika spor haberleri: Teklif yapıldı! Galatasaray'a Bundesliga'dan stoper

ile yollarını ayırmaya hazırlanan , ilk hamlesini Göztepe'ye veda eden Alpaslan Öztürk'e imza attırarak yapacak.

Son dakika spor haberleri: Teklif yapıldı! Galatasaray'a Bundesliga'dan stoper

SCOUT EKİBİ ÖNERDİ!
Stoper takviyesinde durmaya niyeti olmayan sarı-kırmızılılarda scout ekibinin önerdiği isim için harekete geçildi.

Son dakika spor haberleri: Teklif yapıldı! Galatasaray'a Bundesliga'dan stoper

Yeni Asır'ın haberine göre, 'da Freiburg takımının formasını giyen stoper Keven Schlotterbeck'in, tarafından istendiği ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Teklif yapıldı! Galatasaray'a Bundesliga'dan stoper

TEKLİF YAPILDI!
ile yolları ayırmayı düşünen sarı-kırmızılıların, Alman ekibine teklifte bulunduğu dile getirildi.

Son dakika spor haberleri: Teklif yapıldı! Galatasaray'a Bundesliga'dan stoper

Ön libero olarak da görev yapabilen Schlotterbeck'in geçen sezon Union Berlin'de kiralık olarak oynadığı vurgulandı.

Son dakika spor haberleri: Teklif yapıldı! Galatasaray'a Bundesliga'dan stoper

'da 24 karşılaşmada görev alan 24 yaşındaki Alman oyuncunun 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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