Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! "Derhal ihraç edilmeli"

Son dakika haberleri: 'tan 'e sert sözler! "Derhal ihraç edilmeli"

'da Başkan 'in teknik direktör 'le ilgili açıklamaları ve deneyimli hocayla çalışmak istemediğini söylemesi gündem yaratmıştı. Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Mevcut Başkan için şu an yapabileceğim tek şey kendisine acil şifalar dilemek olacaktır.' ifadelerini kullanmıştı. Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından yazarı , Fatih Terim'e sert sözlerle yüklendi. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 16:43
Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! "Derhal ihraç edilmeli"

Sabah yazarı , 'da başkan 'in açıklamalarına, "Mevcut Başkan için şu an yapabileceğim tek şey kendisine acil şifalar dilemek olacaktır" şeklinde cevap veren 'le ilgili çok sert ifadeler kullandı.

İşte o yazı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! "Derhal ihraç edilmeli"

"HAYSİYET DİVANI'NA SEVK EDİLMELİDİR"
Başkanı'na "Düşman" diyen, ölümcül hastalığıyla canı için mücadele etmeyi bir kenara bırakıp, Galatasaray'ın üzerine çöken dağ gibi sorunları birer birer çözen, fiilen batmış kulübü mali açıdan düze çıkaran ve hocasının istediği hemen her futbolcuyu transfer eden, takımın rezil gidişine, en kritik anda, en kritik iki müdahaleyi yaparak (Ruhsuz, Başkan ve yönetime hakaret eden Belhanda'yı kovmak ve futbolcularına Galatasaray formasının şeref ve haysiyetini bilerek oynamalarını tokat gibi bir konuşma ile hatırlatmak) Galatasaray'ı yeniden şampiyonluk yoluna sokan Galatasaray Kulübü Başkanı'ndan son konuşmasında, hiç sıkılmadan ve yüzü kızarmadan "Mevcut Başkan için şu an yapabileceğim tek şey kendisine acil şifalar dilemek olacaktır" diyerek Galatasaray Başkanlık makamını hâlâ aşağılamaya ve Başkan'la dalga geçmeye devam eden derhal "kesin ihraç" talebiyle Haysiyet Divanı'na sevk edilmelidir.

Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! "Derhal ihraç edilmeli"

"BAŞKANLARLA SORUN YAŞAMASI DÜŞÜNDÜRÜCÜ"
Hayır... Siz Fenerli medya ile kaderlerini ve kalemlerini 'e bağlamışlara bakmayın... Dün Mevlüt Tezel kardeşim ne güzel, ne açık, ne net yazmış?. "Terim'in neredeyse çalıştığı bütün başkanlarla sorun yaşaması düşündürücü. Terim üst üste dört şampiyonluk ve UEFA Kupası'ndan sonra bile Faruk Süren ile anlaşamadı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! "Derhal ihraç edilmeli"

Fiorentina'da başarılı bir sezon geçirirken Başkan Cecchi Gori ile sonrasında Milan Başkan Yardımcısı Adriano Galliani ile de anlaşamadı. Terim, 'da sportif açıdan başarısız geçen Özhan Canaydın dönemi hariç, Ünal Aysal, Dursun Özbek ve ile de büyük sorunlar yaşadı."

Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! "Derhal ihraç edilmeli"

Fazlası yok, eksiği var.. Milli Takım'da iken de Federasyon başkanlarıyla sorun yaşadı. Neden? 1996-2000 yılları arasında 'a arka arkaya kazandırdığı 4 şampiyonluk ve 99-2000 sezonunda da bunu UEFA Şampiyonluğu ile taçlandırması ki, bunu tekrarlayan tek takım yok ülkemizde. Bu karizma Türkiye'yi aştı, Avrupa'ya taştı ve onu sonunda Milan'a kadar götürdü ama...

Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! "Derhal ihraç edilmeli"

Önce Fiorentina, sonra da Milan'da kulüp başkanları ile çatışmaya düştü. Neredeyse efsane olduğu Floransa'dan ayrıldı. Milan'dan da çok kısa zamanda kovuldu. Euro 2016'da gerek futbol, gerek sonuç olarak bozguna uğrayınca Milli Takım'dan da yollandı. Ama kendi kusurlarını asla görmek gibi bir âdeti olmadığı için tüm suçu futbolculara yükledi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! "Derhal ihraç edilmeli"

'a geldiği zaman hemen bütün Türkleri tasfiye etti ve baştan sona yabancılar lejyonu kurdu. Yedekler bile yabancıydı. İçinde lider, onları da sürükleyecek gerçek Galatasaraylılar olmayınca bu lejyonerler çabuk çözüldüler...

Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! "Derhal ihraç edilmeli"

"BİR DAHA KENDİNİ TOPLAYAMADI"
Alaçatı olayı ve en yakın arkadaşı, ülkeye tanıttığı 100 Evler patronu Sabahattin'e üzerine hiç vazife olmayan bir sebeple kızması, altı saatlik yol Bodrum'dan gelirken bile kafasını düzeltmeyip dükkânı basması üzerine, oradaki garson ve komiler tarafından hırpalanması, Terim'in kafasını iyice dağıttı ve bir daha kendini toparlayamadı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! "Derhal ihraç edilmeli"

Türkleri ve gençleri, cezalar ve sakatlıklar yüzünden elinde yeterli lejyoner kalmayınca mecburen oynattığı o kadar açıktı ki, "Bu takım senin için oynamaz Hocam" diye yazdım...

Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! "Derhal ihraç edilmeli"

Yabancılar zaten para için oynuyorlardı, lidersiz, başıboş... Yerliler ise oynadıkları yerin esas sahibi iyileşir iyileşmez veya cezası biter bitmez, gene kulübeye döneceklerini biliyorlardı ve öyle de oluyordu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! "Derhal ihraç edilmeli"

Bu takım için oynar mıydı?. Öcal Ağabeyim ve benim gibi Terim'in en yakın dostlarından Şansal Büyüka da ağır eleştiriler yapmak zorunda kaldı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! "Derhal ihraç edilmeli"

", bu sezon 'in cezalı olduğu 6 maçta 10 puan kaybetti.
-Şampiyonluk 2 gollük averajla kaçtığına göre, bu 10 puan define gibi değerli...
-Hoca sahada olmalıydı... Bunu başaramadı, öfkesine teslim oldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! "Derhal ihraç edilmeli"

-Temsilci raporlarına bakınca, hocanın aldığı cezalarda açıkçası bir maksat yok. (Yani haklı cezalar aldı.)
-Ortalama mart ayında ciddi bir kaotik ortam oldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! "Derhal ihraç edilmeli"

- Hoca neredeyse futboldan ve sahadan koptu, dikkatini rakip kulübün başkanına, TFF'ye ve hakemlerle uğraşmaya verdi.
- Kendince yalnız kaldı, Başkan ve yöneticilerin yapması gereken idari işlerle uğraştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! "Derhal ihraç edilmeli"

- yalnız bırakıldı mı? Evet bırakıldı. Bu yalnız kalışta kendi payı oldu mu? Evet oldu.
- Takım çok uzun bir durgunluk ve isteksizlik dönemi geçirirken, hoca futbolcuları ayağa kaldıramadı.
- Saha kenarında terden sırılsıklam olan Fatih Hoca'yı hiç alışılmadık biçimde sakin-sessiz maç izlerken gördük. Şaşırtıcıydı..."

Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! "Derhal ihraç edilmeli"

Terim, Bodrum'a kapandığında güya konuşmadı ama yardımcısı olmaktan öte adı geçmeyen Ümit Davala, eline verilen metni okudu ve Kulübü Başkanı'na saldırdı. Fatih'ten çıt çıkmadı gene ve de tabii...

Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! "Derhal ihraç edilmeli"

Ardından onun kadar da bilinmeyen, benim adını ve görevini ilk defa duyduğum Aslı İşliel diye biri, "'in İletişim Koordinatörü" sıfatı ile ortaya çıktı, o da eline verilen metni okuyarak Başkanı'nı adeta kulübe ihanetle suçladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! "Derhal ihraç edilmeli"

O rezil, o ruhsuz, o taraftarın bile artık nefret ettiği Belhanda için 'in ağzından, "Kimse bana 'Belhanda'dan daha iyi Galatasaraylıyım' demesin" dedi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! "Derhal ihraç edilmeli"

Yönetime hakaret ettiği için kovulan o nefretlik Belhanda, Terim'e göre "En Galatasaraylı futbolcu"ydu yani.. "En Galatasaraylısı Belhanda olan" takımın o rezil hallere düşmesi normaldi. Sonunda Başkan'ın mecbur kaldığı tokadıyla kendine gelmesi de...

Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! "Derhal ihraç edilmeli"

Terim'in sözcüsü, "Hoca, Başkan Cengiz'e hakkını helal etmemiştir" demeyi de unutmadı. Şimdi, başını Burak Elmas ve Metin Öztürk'ün çektiği başkan adayları "Kim kazanırsa Terim'le çalışacak" diye bir protokol imzalayıp seçim öncesi açıklama kulisleri yapıyorlar.

Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! "Derhal ihraç edilmeli"

Yani Başkanlık Makamı'na hakaret eden, aşağılayan Hoca'nın emrinde çalışmayı peşinen kabul ediyorlar. Bunlar başkan olacak Galatasaray'a öyle mi? Bunlar "seçildikleri halde" güya başkan olacaklar ve Galatasaray'ı kulübün paralı, maaşlı, primli elemanı yönetecek.

Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! "Derhal ihraç edilmeli"

Onunla çalışan eski Başkan Ünal Aysal'ın "Son çalışma tarihi doldu" dediği 'in emrine girecekler yani bu başkan(!) adayları...

Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! "Derhal ihraç edilmeli"

O zaman niye başkan oluyorsunuz beyler? Sevgili dostum Işın Çelebi'nin de bunlara katılması ve seçilirse 'le çalışacağını açıklaması, onun da asıl amacının koltuk olduğunu gösteriyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! "Derhal ihraç edilmeli"

Işın Bakanım, Işın Dostum... Talip olduğun koltuğu aşağılayan ve inatla, ısrarla özür de dilemeyen 'le nasıl çalışırsın, hele bi söyle bana... Ama sakın, sakın ha "Seçilmek için benim de Fatih'e yaranmam lazım" deme! Ben hayatım boyunca birisi hakkında bu kadar yanılmış olamam çünkü...

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