Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! "Derhal ihraç edilmeli"

"HAYSİYET DİVANI'NA SEVK EDİLMELİDİR"

Galatasaray Başkanı'na "Düşman" diyen, ölümcül hastalığıyla canı için mücadele etmeyi bir kenara bırakıp, Galatasaray'ın üzerine çöken dağ gibi sorunları birer birer çözen, fiilen batmış kulübü mali açıdan düze çıkaran ve hocasının istediği hemen her futbolcuyu transfer eden, takımın rezil gidişine, en kritik anda, en kritik iki müdahaleyi yaparak (Ruhsuz, Başkan ve yönetime hakaret eden Belhanda'yı kovmak ve futbolcularına Galatasaray formasının şeref ve haysiyetini bilerek oynamalarını tokat gibi bir konuşma ile hatırlatmak) Galatasaray'ı yeniden şampiyonluk yoluna sokan Galatasaray Kulübü Başkanı'ndan son konuşmasında, hiç sıkılmadan ve yüzü kızarmadan "Mevcut Başkan için şu an yapabileceğim tek şey kendisine acil şifalar dilemek olacaktır" diyerek Galatasaray Başkanlık makamını hâlâ aşağılamaya ve Başkan'la dalga geçmeye devam eden Fatih Terim derhal "kesin ihraç" talebiyle Haysiyet Divanı'na sevk edilmelidir.