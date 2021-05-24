Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray haberi: Halil Dervişoğlu'ndan Fatih Terim şartı! Transfer... (GS spor haberi)

Son dakika haberi: 'ndan şartı! Transfer... ()

Son dakika spor haberi: 'i 2. sırada bitiren 'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların kiralık olarak kadrosuna kattığı , Galatasaray'da forma giymek istiyor ancak bir şartı var. Halil, takımın başında kalırsa sarı kırmızılıl formayı giyecek. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 14:19
Son dakika Galatasaray haberi: Halil Dervişoğlu'ndan Fatih Terim şartı! Transfer... (GS spor haberi)

'ın devre arasında ekibi 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı , şans bulduktan sonra gösterdiği performansla herkesi kendisine hayran bıraktı.

Sarı-Kırmızılı takımdaki performansının ardından 'a da seçilen Halil'in geleceği belirsizliğini koruyor.

Akşam'ın haberine göre, 21 yaşındaki golcü oyuncu, Galatasaray'da forma giymeye devam etmek istiyor ancak bunun için bir şartı var.

AİLESİ DE HALİL GİBİ DÜŞÜNÜYOR

Halil, Teknik Direktör 'in Galatasaray'da kalması halinde Sarı-Kırmızılı takıma imza atmak istediğini belirtti. Genç futbolcunun ailesi de oğullarının bu kararının arkasında...

Brentford'un genç oyuncuyu kadrosunda düşünmediği ve satmak istediği de gelen bilgiler arasında. Kısacası Fatih Terim kalırsa Halil Dervişoğlu, Galatasaray'a imzayı atacak.

'ın da Halil için devreye girdiği iddia edilmişti. Ancak 'ın böyle bir girişimde bulunmadığı da öğrenildi.

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