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Son dakika spor haberleri: 'da transfer ateşini yaktı! 'la görüştü

Adayların kendisiyle devam etme çağrısından memnun kalan 'in, ile bir görüşme yaptığı öğrenildi. Fatih Terim’in, “Gelecek sezon inşallah birlikte olacağız ama bizi biraz beklemen gerekiyor” dediği ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim transfer ateşini yaktı! Salih Uçan'la görüştü

Ligin tamamlanmasıyla birlikte 'ayrılık' sinyalleri veren ve ardından 'a giden 'den sürpriz girişim... Başkan adaylarının, kendisiyle devam edilmesini istemesinden memnun kalan başarılı çalıştırıcının, 'a duyduğu sevginin de etkisiyle 'la sözleşmesi biten 'ı aradığı öğrenildi. "İnşallah gelecek sezon beraber olacağız. Ama bizi biraz beklemen gerekecek. Ortam onu gösteriyor" dedi. Bu görüşmenin ayrıntılarının ortaya çıkması Galatasaray camiasında, "Kalıyor" müjdesi olarak algılandı.

DÖNÜŞÜMLÜ OYNAYACAK
Fatih Terim'in Salih Uçan'ı Fernandes'in yerine 8 numara olarak değil, daha çok 'nın yerine 10 numara gibi düşündüğü belirtildi. Deneyimli çalıştırıcının, ve 'yı son dönemde oynattığı gibi Salih'i de gelecek 8 numarayla beraber dönüşümlü oynatmak istediği bildirildi. Terim önümüzdeki sezon daha önce ve gibi 10 numaralarla oynamak yerine Salih Uçan ve Gedson gibi oyunun iki yönünü de oynayabilen iki 8 numara ile oynamak istiyor. Salih'in ne yanıt verdiği ise şimdilik gizemini koruyor.

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