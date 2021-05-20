Haberler Galatasaray Aaron Boupendza için flaş transfer gelişmesi! Galatasaray derken...

için flaş transfer gelişmesi! derken...

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların transfer listesinde bulunduğu aktarılan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Aktarılan bilgilere Avrupa'nın dev kulübü, Gabonlu futbolcuya talip oldu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 16:09 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 16:12
Aaron Boupendza için flaş transfer gelişmesi! Galatasaray derken...

Bu sezon attığı gollerle Süper Lig devlerinin dikkatini çeken Boupendza ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Aaron Boupendza için flaş transfer gelişmesi! Galatasaray derken...

Süper Lig'in 2020-21 sezonunu gol kralı olarak tamamlayan Gabonlu yıldız için talipler her geçen gün artıyor.

Aaron Boupendza için flaş transfer gelişmesi! Galatasaray derken...

'ın transfer listesinin üst sıralarında bulunan Boupendza için, Gabon'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Aaron Boupendza için flaş transfer gelişmesi! Galatasaray derken...

AVRUPA DEVİ ONU İSTİYOR
Aktarılan bilgilere göre Aaron Boupendza'ya İskoç devi Celtic talip oldu.

Aaron Boupendza için flaş transfer gelişmesi! Galatasaray derken...

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Boupendza için İskoçya'da, "Aaron Boupendza, etkileyici bir gol atma hissiyatına sahip. Sihirli bir sol ayağı var ve hücum bölgesinde güçlü bir silah olduğunu gösterdi. Ancak Celtic'te tek korku, buraya çabuk alışıp alışamayacağı." yorumları yapıldı.

Aaron Boupendza için flaş transfer gelişmesi! Galatasaray derken...

BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Öte yandan Hatayspor'un Boupendza için istediği bonservis ücreti de belli oldu. Yetkililerin, yıldız ismi isteyecek takımdan yaklaşık 6 milyon euro bonservis isteyeceği ifade edildi.

Aaron Boupendza için flaş transfer gelişmesi! Galatasaray derken...

GALATASARAY DA İSTİYOR
Bununla beraber da 'nın transferini yakından takip eden kulüpler arasında buluyor.

Aaron Boupendza için flaş transfer gelişmesi! Galatasaray derken...

, bu sezon Hatayspor formasıyla toplam 38 müsabakada rol almış ve 22 gol, 1 asistle oynamıştı.

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