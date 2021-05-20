Aaron Boupendza için flaş transfer gelişmesi! Galatasaray derken...

Bu sezon attığı gollerle Süper Lig devlerinin dikkatini çeken Boupendza ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
Bu sezon attığı gollerle Süper Lig devlerinin dikkatini çeken Boupendza ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
Süper Lig'in 2020-21 sezonunu gol kralı olarak tamamlayan Gabonlu yıldız için talipler her geçen gün artıyor.
Galatasaray'ın transfer listesinin üst sıralarında bulunan Boupendza için, Gabon'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
AVRUPA DEVİ ONU İSTİYOR
Aktarılan bilgilere göre Aaron Boupendza'ya İskoç devi Celtic talip oldu.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Boupendza için İskoçya'da, "Aaron Boupendza, etkileyici bir gol atma hissiyatına sahip. Sihirli bir sol ayağı var ve hücum bölgesinde güçlü bir silah olduğunu gösterdi. Ancak Celtic'te tek korku, buraya çabuk alışıp alışamayacağı." yorumları yapıldı.
BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Öte yandan Hatayspor'un Boupendza için istediği bonservis ücreti de belli oldu. Yetkililerin, yıldız ismi isteyecek takımdan yaklaşık 6 milyon euro bonservis isteyeceği ifade edildi.
GALATASARAY DA İSTİYOR
Bununla beraber Galatasaray da Aaron Boupendza'nın transferini yakından takip eden kulüpler arasında buluyor.
Aaron Boupendza, bu sezon Hatayspor formasıyla toplam 38 müsabakada rol almış ve 22 gol, 1 asistle oynamıştı.