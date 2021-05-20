Aaron Boupendza için flaş transfer gelişmesi! Galatasaray derken...

AVRUPA DEVİ ONU İSTİYOR Aktarılan bilgilere göre Aaron Boupendza'ya İskoç devi Celtic talip oldu.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Boupendza için İskoçya'da, "Aaron Boupendza, etkileyici bir gol atma hissiyatına sahip. Sihirli bir sol ayağı var ve hücum bölgesinde güçlü bir silah olduğunu gösterdi. Ancak Celtic'te tek korku, buraya çabuk alışıp alışamayacağı." yorumları yapıldı.