Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim sözleri! Şampiyon olmak istemedi mi?

Son dakika haberleri: 'tan flaş sözleri! Şampiyon olmak istemedi mi?

'de geçtiğimiz sezonun son haftalarında çıkışla şampiyonluk yarışına dahil olan , averajla 'ın arkasında 2. sırada yer aldı. Başkanlık seçimine gidecek sarı-kırmızılılarda teknik direktör 'in göreve devam edip etmeyeceği merak edilen en önemli konular arasında yer alıyor. yazarı , Galatasaray'daki son durumu değerlendirdiği yazısında flaş ifadeler kullandı. Başkan adaylarının Fatih Terim'le ilgili ortak açıklama yapmasına tepki gösteren Uluç, 'in seçimi kaybetmesi için Fatih Terim'in şampiyonluktan vazgeçmiş olabileceğini ifade etti. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 12:03
Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim sözleri! Şampiyon olmak istemedi mi?

Hıncal Uluç: 'ın "güya" başkan adayları, Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu bir ortak açıklama yapmış ve demişler ki... "Kulübümüzde seçimlerin oyuncu ve teknik adamların kontratlarının bitmesinden sonra gerçekleşecek olması nedeniyle yaşanacak krizin önüne geçmek için, tüm başkan adayları bir ortak bildiriye imza atmalı ve 'Kim kazanırsa kazansın, yola ile devam edilecektir' demeliyiz."

Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim sözleri! Şampiyon olmak istemedi mi?

Eşref Hamamcıoğlu'nun böyle demesine şaşmam... Divan Başkanı olduğu zaman, emrinde olduğu İnan Kıraç'ı mutlu etmek için Adası'nı resmen satan, o dünyanın kıskandığı Ada'yı "Su Ada" yapıp, Galatasaray Kulübü üyelerine kapatan ve yaptığı işletme ile milyonlarca lira kazanan yaşamı karışık işletmecide kalması için, konunun Divan'da konuşulmasını adeta yasaklayan Eşref Efendi'den her şey umulur.

Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim sözleri! Şampiyon olmak istemedi mi?

Yaptığı listeye baktım. Öz ağabeyi tarafından mahkemeye verilenler bile var. Hem de adi suçtan... Ama, 'ın 1994-2000 zafer yıllarında hemen her Avrupa deplasmanına birlikte gittiğimiz o zaman çok genç Burak Elmas'ın babasının nasıl ölesiye Galatasaraylı olduğunu iyi bilirim. Oğlunu da öyle yetiştirmişti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim sözleri! Şampiyon olmak istemedi mi?

Kayınpederi Faruk Süren de 'ın gelmiş geçmiş en başarılı başkanlarından biridir benim için... Onun için Burak'ın bu açıklamasını aklım hayalim almadı. "Başkanlık" Galatasaray'da en kutsal makamdır.

Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim sözleri! Şampiyon olmak istemedi mi?

Orada, hayatı ile boğuşan bir Başkan var. ... Bir yandan doktorları "Mutlak dinlenmen gerek. Hem kafa hem fizik olarak dinlenmelisin. Bu temponun sonu kötü olabilir" diyorlar. Öte yandan Mustafa, kulübü mümkün olan en az sorunla devretmek için ölesiye çalışıyor. Resmen ve fiilen ölesiye..

Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim sözleri! Şampiyon olmak istemedi mi?

Florya ve Kumburgaz'ı kurtardı. Banka borçlarını "ödenir" düzeylere indirdi. Dahası... 'in emrinde sahaya "Laf olsun" gibisinden çıkan futbolculara formasının onurunu ve haysiyetini hatırlatan bir konuşma yaptı. Bu konuşma, baygına atılan tokat tesiri yaptı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim sözleri! Şampiyon olmak istemedi mi?

Durmadan maç ve puan kaybeden birden "Yenilmez Armada" gibi oynar oldu ve takım bir anda kendini yeniden "şampiyonluk mücadelesi" içinde buldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim sözleri! Şampiyon olmak istemedi mi?

averaj hesabı yapabilse, , Denizli ve Malatya maçlarının üçünde de önüne altın tepsi ile konan "averaj düzeltme" imkanlarını eliyle geri çevirmese, camia bugün şampiyonluğu kutlar olacaktı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim sözleri! Şampiyon olmak istemedi mi?

Ama için, daha önemli bir sorun vardı. "Ya Şampiyonluk Kupası 'in yeniden aday olmasına ve seçimi kazanmasına yol açarsa..." "Böyle şey olur mu" demeyin. Olur... Bu dünyada kimlerin nasıl değiştiğini çok gördük...

Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim sözleri! Şampiyon olmak istemedi mi?

Belhanda'nın kovulmasının takımı çökerttiğini kim yazdırdı gazetelere... Belhanda'nın gönderilmesinin açtığı uçurum(!) bugün hâlâ büyük gazetelerde haber oluyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim sözleri! Şampiyon olmak istemedi mi?

Neden acaba? Oysa "dönüşün ilk kıvılcımı" idi, bu ruhsuz adamın şutlanması... Ardından "şimşek" çaktı. " formasının şerefi ve onuru için oynayın" diye. Galatasaray'ın feci gidişini, bir anda "şampiyonluk savaşı"na çeviren, Alaçatı faciasından sonra darmadağın olan ve kendine gelemeyen değil, en kritik anda en sert müdahaleyi yapan Başkan'dı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim sözleri! Şampiyon olmak istemedi mi?

Ama medya Terimcileri, utanmadan, yüzleri kızarmadan "Başkanın hakaretine rağmen, futbolcuları motive eden oldu" diyebildiler.

Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim sözleri! Şampiyon olmak istemedi mi?

"ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLUNU CENGİZ AÇTI"
Takım bugün Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsa, yolu açan 'dir. Bir yandan hayatı için "ölüm kalım" savaşı veren Mustafa Cengiz...

Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim sözleri! Şampiyon olmak istemedi mi?

İşte bu Başkan için, şampiyonluğu hem de tam üç defa elinin tersiyle iten , kulübü ve İstanbul'u terk edip giderken "Sadece dış değil, içteki düşmanlarla da uğraştık" dedi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim sözleri! Şampiyon olmak istemedi mi?

Medyada adamları mesajı almışlardı. Onun güya vermediği ismi açıkladılar ve "İçerdeki düşman Başkan . Terim onu kastetti" dediler. Bodrum'dan çıt çıkmadı... Onu kastettiği açıktı zaten, eğer gerzek değilseniz.

Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim sözleri! Şampiyon olmak istemedi mi?

Ey Burak Elmas... 'ın Başkan'ına, kulübü temsil eden en kutsal makamda oturana "İçimizdeki düşman" diyen, diyebilen, 2021 yılının tamamını Başkan'a laf sokmak, aşağılamakla geçiren maaşlı bir kulüp görevlisinin göreve devam etmesi için şimdi tüm adaylar ortak imzalı bildiri yayınlayacaksınız öyle mi?

Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim sözleri! Şampiyon olmak istemedi mi?

Başkanlık makamını "İçimizdeki düşman" ilan eden adamın önünde secdeye gelip "Merak etme, biz sana teslim olacağız. İşte imzamız" diyeceksiniz öyle mi? Yazıklar olsun size de, size oy vereceklere de!...

Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim sözleri! Şampiyon olmak istemedi mi?

Kişisel olarak "Ben 'le çalışmaya devam fikrindeyim" demek başka... Ortak imza ile, "Kongre ne karar verirse versin, kimi seçerse seçsin, kulübü Fatih Terim'e teslim edeceğiz" demek çok başka... Yazıklar olsun sana Burak! Oysa ne kadar umutluydum senden!

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