Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim sözleri! Şampiyon olmak istemedi mi?

Hıncal Uluç: Galatasaray'ın "güya" başkan adayları, Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu bir ortak açıklama yapmış ve demişler ki... "Kulübümüzde seçimlerin oyuncu ve teknik adamların kontratlarının bitmesinden sonra gerçekleşecek olması nedeniyle yaşanacak krizin önüne geçmek için, tüm başkan adayları bir ortak bildiriye imza atmalı ve 'Kim kazanırsa kazansın, yola Fatih Terim ile devam edilecektir' demeliyiz."

Eşref Hamamcıoğlu'nun böyle demesine şaşmam... Divan Başkanı olduğu zaman, emrinde olduğu İnan Kıraç'ı mutlu etmek için Galatasaray Adası'nı resmen satan, o dünyanın kıskandığı Ada'yı "Su Ada" yapıp, Galatasaray Kulübü üyelerine kapatan ve yaptığı işletme ile milyonlarca lira kazanan yaşamı karışık işletmecide kalması için, konunun Divan'da konuşulmasını adeta yasaklayan Eşref Efendi'den her şey umulur.