Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 4 oyuncu takımla vedalaştı! İşte o isimler...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averaj farkıyla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'a moraller bozuldu.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averaj farkıyla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'a moraller bozuldu.
Sarı kırmızılılarda kaybedilen şampiyonluk sonrası flaş gelişmeler yaşandı.
Cimbom'da 4 yıldız futbolcu hemen maçın ardından takımla vedalaştı.
Şampiyonluğun elden gitmesinin üzüntüsün yaşanırken, bazı oyuncular ise gece ülkeden ayrıldı.
A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programında Galatasaray'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu.
Özcan, "Şampiyonluğun kaybı hem yönetime hem Fatih Terim'e yazar. Bu sinerjiden şampiyonluk öyküsü çıkmazdı. Zaten oyunculardan bazıları gece ülkeden ayrıldı. 4 oyuncu da takımla vedalaştı" ifadelerini kullandı.
İşte takımla vedalaşan isimler:
ŞENER
ETEBO
SARACCHI
GEDSON