Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 4 oyuncu takımla vedalaştı! İşte o isimler...

Şampiyonluğun elden gitmesinin üzüntüsün yaşanırken, bazı oyuncular ise gece ülkeden ayrıldı.

Özcan, "Şampiyonluğun kaybı hem yönetime hem Fatih Terim'e yazar. Bu sinerjiden şampiyonluk öyküsü çıkmazdı. Zaten oyunculardan bazıları gece ülkeden ayrıldı. 4 oyuncu da takımla vedalaştı" ifadelerini kullandı.

İşte takımla vedalaşan isimler: