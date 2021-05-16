Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 4 oyuncu takımla vedalaştı! İşte o isimler...

Son dakika spor haberi: 'da 4 oyuncu takımla vedalaştı! İşte o isimler...

Son dakika spor haberi: 'de şampiyonluğu averaj farkıyla 'a kaptıran 'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılı takımda şampiyonluğun kaybedilmesiyle birlikte 4 yıldız oyuncu takımla vedalaştı. Bazı oyuncular ise gece ülkeden ayrıldı. İşte o isimler ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 15:40
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 4 oyuncu takımla vedalaştı! İşte o isimler...

'de şampiyonluğu averaj farkıyla 'a kaptıran 'a moraller bozuldu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 4 oyuncu takımla vedalaştı! İşte o isimler...

Sarı kırmızılılarda kaybedilen şampiyonluk sonrası flaş gelişmeler yaşandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 4 oyuncu takımla vedalaştı! İşte o isimler...

Cimbom'da 4 yıldız futbolcu hemen maçın ardından takımla vedalaştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 4 oyuncu takımla vedalaştı! İşte o isimler...

Şampiyonluğun elden gitmesinin üzüntüsün yaşanırken, bazı oyuncular ise gece ülkeden ayrıldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 4 oyuncu takımla vedalaştı! İşte o isimler...

A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programında 'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 4 oyuncu takımla vedalaştı! İşte o isimler...

Özcan, "Şampiyonluğun kaybı hem yönetime hem Fatih Terim'e yazar. Bu sinerjiden şampiyonluk öyküsü çıkmazdı. Zaten oyunculardan bazıları gece ülkeden ayrıldı. 4 oyuncu da takımla vedalaştı" ifadelerini kullandı.

İşte takımla vedalaşan isimler:

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 4 oyuncu takımla vedalaştı! İşte o isimler...

ŞENER

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 4 oyuncu takımla vedalaştı! İşte o isimler...

ETEBO

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 4 oyuncu takımla vedalaştı! İşte o isimler...

SARACCHI

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 4 oyuncu takımla vedalaştı! İşte o isimler...

GEDSON

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