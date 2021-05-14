Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Henry Onyekuru antrenmanı tamamlayamadı

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 42. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki sezonun son antrenmanına ısınma hareketleri ile başlandı.
Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması yapıldı.
Antrenmanın ana bölümünde Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
ONYERKURU SAKATLANDI
Henry Onyekuru, sağ alt arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle antrenmanı tamamlayamadı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kamp çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, Yeni Malatyaspor ile yarın saat 20.30'da Ali Sami Yeni Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak.