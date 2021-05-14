Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Bu karenin nedeni belli oldu! Meğer Fatih Terim...

Son dakika spor haberi: Bu karenin nedeni belli oldu! Meğer ...

Son dakika haberleri... 'in son haftalarında aldığı üst üste galibiyetlerle, lider 'ı puan olarak yakalayan Galatasaray'da, teknik direktör 'in maçları buz kovasına oturarak izlemesinin nedeni belli oldu. ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 09:04
Son dakika spor haberi: Bu karenin nedeni belli oldu! Meğer Fatih Terim...

'de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla şampiyonluğa ortak olan ve hedefini Yeni Malatyaspor karşısında farklı galibiyet olarak belirleyen 'da teknik direktör 'in müsabakalarda buz kovasına oturmasının sırrı belli oldu.

Son dakika spor haberi: Bu karenin nedeni belli oldu! Meğer Fatih Terim...

Ligde 34. haftada sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldıktan sonra 35. haftada 3-1 kazanılan Göztepe deplasmanında başlayan ve haftalardır süren bu olayı kimileri 'totem' olarak yorumlamıştı.

Son dakika spor haberi: Bu karenin nedeni belli oldu! Meğer Fatih Terim...

İşin aslı ise sonunda ortaya çıktı. Milliyet'te yer alan habere göre tecrübeli çalıştırıcının sahaya daha hakim olduğu için son dönemde buz kovasına oturarak müsabakaları izlediği bildirildi.

Son dakika spor haberi: Bu karenin nedeni belli oldu! Meğer Fatih Terim...

Kulübelerin saha zeminine göre aşağıda olması nedeniyle son dönemde bu kararı alan 67 yaşındaki çalıştırıcının aynı zamanda sürekli ayakta durmaktan dolayı belinde ağrı hissettiği ve bu nedenle buz kovasına oturarak maçları takip ettiği öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Bu karenin nedeni belli oldu! Meğer Fatih Terim...

HAKEM AVANTAJI

'in ilk kez buz kovasının üzerine oturarak mücadeleleri takip etmesinden sonra çıktığı 7 karşılaşmanın 6'sını kazanıp sadece Trabzonspor maçında berabere kalarak iki puan kaybetti.

Son dakika spor haberi: Bu karenin nedeni belli oldu! Meğer Fatih Terim...

Tecrübeli hocanın bu şekilde oturarak maçları takip etmesiyle beraber başka bir avantaj daha yakaladığı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımın teknik patronunun bu davranışıyla 4. hakemlerin sık sık uyarılarından da kurtulduğu belirtildi.

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