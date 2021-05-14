Son dakika spor haberi: Bu karenin nedeni belli oldu! Meğer Fatih Terim...

Süper Lig'de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla şampiyonluğa ortak olan ve hedefini Yeni Malatyaspor karşısında farklı galibiyet olarak belirleyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in müsabakalarda buz kovasına oturmasının sırrı belli oldu.
Ligde 34. haftada sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldıktan sonra 35. haftada 3-1 kazanılan Göztepe deplasmanında başlayan ve haftalardır süren bu olayı kimileri 'totem' olarak yorumlamıştı.
İşin aslı ise sonunda ortaya çıktı. Milliyet'te yer alan habere göre tecrübeli çalıştırıcının sahaya daha hakim olduğu için son dönemde buz kovasına oturarak müsabakaları izlediği bildirildi.