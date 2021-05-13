Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri: 3 fazlasını atıp...

Son dakika haberi: 'den şampiyonluk sözleri: 3 fazlasını atıp...

Son dakika haberleri: 'in 41. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 4-1'lik skorla deviren Galatasaray, lider ile puanını eşitledi. -beyazlı takım ile ikili averajı aynı olan genel averajda 2 gol geride... Teknik direktör , son karşılaşma öncesi oyuncularını bu sözlerle motive ediyor. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 10:36
Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri: 3 fazlasını atıp...

'in 41. haftasında sahadan galibiyetle ayrılan , rakiplerinin kaybetmesiyle şampiyonluğa ortak oldu. Hal böyle olunca Terim son karşılaşma öncesi bazı tedbirler aldı.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri: 3 fazlasını atıp...

Teknik Direktörü 'in ilk düşüncesi, takım içi motivasyonun, cumartesi günkü karşılaşmanın sonuna kadar diri kalabilmesi...

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri: 3 fazlasını atıp...

TAKIM KAMPA GİRECEK

Sezon başından bu yana iç saha maçlarında kamp yaptırmayan, evlerinden stada gelmelerini sağlayan tecrübeli teknik adam, yapılacak antrenmanın ardından takımı kampa sokacak.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri: 3 fazlasını atıp...

Çarşamba gününü izin yaparak geçiren ve iki gün boyunca maça hazırlanacak olan sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşmaya tam olarak hazırlanmak istiyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri: 3 fazlasını atıp...

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Milliyet'in haberine göre, şampiyon olacaklarından emin görünen sarı-kırmızılı oyuncular, İstanbul'a dönüş yolunda, ", Göztepe'ye kaç atarsa biz de Malatya'ya 3 fazlasını atarak şampiyon oluruz. Onlar deplasmana gidiyor, biz ise evimizde oynayacağız. Bunu başaracağız ve şampiyon olacağız" diyerek inançlarını dile getirdi.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri: 3 fazlasını atıp...

Son derece moralli ve iddialı gözüken oyuncuların bu ruh hali, teknik kadroyu da umutlandırdı.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri: 3 fazlasını atıp...

RAKİPLERİNİ REHAVETE SOKTU

derbisi öncesinde "Kaybedersek alkışlarız" sözüyle rakibini rehavete sokan Terim, Türk Telekom Stadı'nda yanına gittiği Sergen Yalçın'ı kendinden emin tavırlarıyla dev maç başlamadan mağlup etti.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri: 3 fazlasını atıp...

ve Fenerbahçe'nin yenilgilerine şaşırmayan sarı-kırmızılı yetkililer, "Fatih Hoca finalleri oynamayı biliyor. Şampiyonluğa giden bu süreçte rakiplerin kimyasını bozdu. Artık avantaj bizde" yorumlarını yapıyor.

SON DAKİKA