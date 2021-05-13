Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri: 3 fazlasını atıp...

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında sahadan galibiyetle ayrılan Galatasaray, rakiplerinin kaybetmesiyle şampiyonluğa ortak oldu. Hal böyle olunca Terim son karşılaşma öncesi bazı tedbirler aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında sahadan galibiyetle ayrılan Galatasaray, rakiplerinin kaybetmesiyle şampiyonluğa ortak oldu. Hal böyle olunca Terim son karşılaşma öncesi bazı tedbirler aldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ilk düşüncesi, takım içi motivasyonun, cumartesi günkü karşılaşmanın sonuna kadar diri kalabilmesi...
TAKIM KAMPA GİRECEK
Sezon başından bu yana iç saha maçlarında kamp yaptırmayan, evlerinden stada gelmelerini sağlayan tecrübeli teknik adam, yapılacak antrenmanın ardından takımı kampa sokacak.
Çarşamba gününü izin yaparak geçiren ve iki gün boyunca maça hazırlanacak olan sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşmaya tam olarak hazırlanmak istiyor.
"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"
Milliyet'in haberine göre, şampiyon olacaklarından emin görünen sarı-kırmızılı oyuncular, İstanbul'a dönüş yolunda, "Beşiktaş, Göztepe'ye kaç atarsa biz de Malatya'ya 3 fazlasını atarak şampiyon oluruz. Onlar deplasmana gidiyor, biz ise evimizde oynayacağız. Bunu başaracağız ve şampiyon olacağız" diyerek inançlarını dile getirdi.
Son derece moralli ve iddialı gözüken oyuncuların bu ruh hali, teknik kadroyu da umutlandırdı.
RAKİPLERİNİ REHAVETE SOKTU
Beşiktaş derbisi öncesinde "Kaybedersek alkışlarız" sözüyle rakibini rehavete sokan Terim, Türk Telekom Stadı'nda yanına gittiği Sergen Yalçın'ı kendinden emin tavırlarıyla dev maç başlamadan mağlup etti.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yenilgilerine şaşırmayan sarı-kırmızılı yetkililer, "Fatih Hoca finalleri oynamayı biliyor. Şampiyonluğa giden bu süreçte rakiplerin kimyasını bozdu. Artık avantaj bizde" yorumlarını yapıyor.