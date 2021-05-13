Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri: 3 fazlasını atıp...

Çarşamba gününü izin yaparak geçiren ve iki gün boyunca maça hazırlanacak olan sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşmaya tam olarak hazırlanmak istiyor.

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Milliyet'in haberine göre, şampiyon olacaklarından emin görünen sarı-kırmızılı oyuncular, İstanbul'a dönüş yolunda, "Beşiktaş, Göztepe'ye kaç atarsa biz de Malatya'ya 3 fazlasını atarak şampiyon oluruz. Onlar deplasmana gidiyor, biz ise evimizde oynayacağız. Bunu başaracağız ve şampiyon olacağız" diyerek inançlarını dile getirdi.