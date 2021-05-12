Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Spor yazarları Denizlispor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Son dakika spor haberi: Spor yazarları - maçını değerlendirdi

Son dakika haberleri... 'in 41. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Yukatel 'u 4-1 yenerek kritik bir galibiyete imzasını attı. Lider 'la puanını eşitleyen sarı-kırmızılılar, son haftaya şampiyonluk için umutlu giriyor. Spor yazarları da bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle yorumladılar. İşte o yazılar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 08:16 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 09:00
Son dakika spor haberi: Spor yazarları Denizlispor-Galatasaray maçını değerlendirdi

SERKAN KORKMAZ - NEFES NEFESE

Aynı anda dokuz tane maçı "beinsports HD 4" kanalından ciddi ciddi takip ettim. "Konferans yayını" adı altında Erdem Bitik'in sunumu, Mustafa Doğan ve Uğur Meleke dostlarımın yorumlarıyla izledim tüm maçları. Çok zor bir işi kotardılar; gönülden tebrik ederim. Eminim onlar da aynı fikirdedir; çok sayıdaki maçın takibinde, bir sunucu, iki yorumcu daha stüdyoda olabilirmiş.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Denizlispor-Galatasaray maçını değerlendirdi

İlk yarılar bittiğinde, ve Fenerbahçe yenik ise iki farklı öndeydi. Sarı-kırmızılılar bir de penaltı kaçırmıştı. Maçlar o şekilde bittiğinde Terim'in takımı genel averajla şampiyonluk iddiası taşıyacakken, ilk penaltıyı Babel net bir vuruşla gole çevirmişken, neden ikinci penaltıyı Emre Akbaba kullandı hiçbir fikrim yok. Gerçekten böyle bir anda, böyle bir maçta böyle bir gaflete nasıl düşülebilir anlamak imkansız.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Denizlispor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Santimlerin, saliselerin, tümseklerin, çukurların, tüm faktörlerin bu kadar önemli olduğu bir anda ilk penaltıyı atan kişi neden ikinciyi kullanmaz. Çok ama çok tuhaf. , hiç de azımsanmayacak bir "şampiyonluk umudunu" son haftaya taşımayı başardı, ikincilik içinse avantajlı duruma geçti.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Denizlispor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Hakemin penaltı kararları doğruydu. Olası bir ikincilik sadece "Şampiyonlar ligi umudu" değil; pek çok yönetici, teknik adamlar ve bazı topçular için çok daha fazlası anlamına gelecek. Tıpkı Fenerbahçe için de geçerli olduğu gibi. Allah futbolla ilgilenen herkese güç versin.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Denizlispor-Galatasaray maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN - TECRÜBE

G.Saray'ın küme düşmüş Denizli'ye karşı farklı kazanacağını düşünüyordum. Ancak 'ın ve Fenerbahçe'nin evinde kaybedecekleri aklımın ucundan bile geçmedi. Öyle bir gece yaşadık ki, şapkadan tavşan değil, adeta dinozor çıktı. G.Saray bir anda şampiyonluk şansını eline geçirdi.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Denizlispor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Denizli'de G.Saraylı oyunculara baktığımda oyun olarak maçındaki gibi ciddiyette değillerdi. Üç penaltı oldu, topun başına üç ayrı kişi geçti. Emre Akbaba'nın penaltı atması tamamen fanteziydi. G.Saraylı oyuncular soyunma odasına girerken, Beşiktaş ve Fenerbahçeli oyuncular mağluptu.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Denizlispor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Ama ikinci yarı Arda, Taylan, Emre Akbaba sanki maçtan kopuk gibiydiler. Denizli golünü atınca Fatih Terim hemen değişikliğe gitti. Doğru hamlelerle ciddiyeti yüksek oyuncuları oyuna aldı. Skorun farka taşınmasını sağladı.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Denizlispor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Şampiyonluk tecrübe, birikim ve sakinlik ister. Üç takımın hocasına baktığımız zaman en tecrübelisi Fatih Terim. Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli oyuncular da hocaları da stresi kaldıramadı. Kenarda Fatih Terim'in sakinliği oyunculara fazlasıyla etki etmiştir. Şimdi öyle bir final yaşayacağız ki, fazla gol atan biri şampiyon olacak.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Denizlispor-Galatasaray maçını değerlendirdi

G.Saray'ı şampiyonluk yarışının içine, ve Fenerbahçe'nin mucizevi yenilgileri soktu. Ben G.Saraylı oyuncuların ve Fatih Terim'in bu mucizeyi, geri çevirmeyeceklerini Malatya'yı farklı yenmek için sahaya çıkacaklarını düşünüyorum. G. Saray'a herhalde krizler yarıyor.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Denizlispor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Seçim öncesi kimin başkan olacağı belli değil. Belki Mustafa Cengiz, G.Saray şampiyon olursa adaylığını bile koyabilir. Gelecek adaylar ne vadedecekler ki... Üç şampiyonluk yaşamış bir başkan olarak Mustafa Cengiz, G. Saray tarihine geçer.

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