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Son dakika spor haberi: stada geldi

Son dakika spor haberi: ile sahasında karşılaşacak olan müsabakanın oynanacağı 'na geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 19:18
Son dakika spor haberi: Galatasaray stada geldi
ile sahasında karşılaşacak olan müsabakanın oynanacağı 'na geldi.

'in 40. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, bu mücadele öncesinde dün 'nde yaptığı antrenmanla çalışmalarını tamamladı. Ardından tesislerden ayrılan Galatasaray stada gelerek maç saatini beklemeye başladı.
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