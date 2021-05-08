Son dakika spor haberi: Galatasaray stada geldi

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, bu mücadele öncesinde dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla çalışmalarını tamamladı. Ardından tesislerden ayrılan Galatasaray stada gelerek maç saatini beklemeye başladı.
Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, bu mücadele öncesinde dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla çalışmalarını tamamladı. Ardından tesislerden ayrılan Galatasaray stada gelerek maç saatini beklemeye başladı.