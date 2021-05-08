Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana maç yöneten Çakır, daha önce 28 derbide görev yaptı. İki (2014-2018) FIFA Dünya Kupası'nda düdük çalan, Avrupa Şampiyonası'nda ise 2012 ve 2016'nın ardından 3. kez görev yapacak Cüneyt Çakır, bu sezon 3. defa derbi yönetecek. Cüneyt Çakır, ligde 19. haftada Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendiği ve 24. haftada Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmalarda görev yapmıştı.

DERBİDE HAVA 15 DERECE Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 15 dereceyi gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre maç saatinde Türk Telekom Stadyumu'nda güzel bir hava beklenirken, hava sıcaklığının ise 15 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 89 olacağı belirtildi.