Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

Süper Lig'de nefeslerin tutulduğu gece geldi çattı... Tüm maçlar aynı saatte oynanacak. Gözler Türk Telekom'daki büyük Galatasaray- Beşiktaş derbisinde olacak. Sarı-kırmızılılar, liderin 6 puan gerisinde bulunuyor.
Süper Lig'de nefeslerin tutulduğu gece geldi çattı... Tüm maçlar aynı saatte oynanacak. Gözler Türk Telekom'daki büyük Galatasaray- Beşiktaş derbisinde olacak. Sarı-kırmızılılar, liderin 6 puan gerisinde bulunuyor.
Cimbom'un rakibini yakalaması için 2 yol var. Ya ikili averajda ya da genel averajda rakibini geçmek. Galatasaray sezonun ilk yarısındaki mücadelede Beşiktaş'a 2-0 yenilmişti. Şu anda da genel averajda 10 gol geride. Genel averajın kapanmasını imkansız gören Fatih Terim ve öğrencileri bugün sadece 3 puan değil, 3 fark da arayacak.
ÇAKIR'IN 28. DERBİSİ
Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak maçta görev yapacak FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 29. derbisini yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve şampiyonluk yarışında belirleyici olacak derbiye, deneyimli hakem Cüneyt Çakır'ı atadı.
Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana maç yöneten Çakır, daha önce 28 derbide görev yaptı. İki (2014-2018) FIFA Dünya Kupası'nda düdük çalan, Avrupa Şampiyonası'nda ise 2012 ve 2016'nın ardından 3. kez görev yapacak Cüneyt Çakır, bu sezon 3. defa derbi yönetecek. Cüneyt Çakır, ligde 19. haftada Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendiği ve 24. haftada Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmalarda görev yapmıştı.
DERBİDE HAVA 15 DERECE
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 15 dereceyi gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre maç saatinde Türk Telekom Stadyumu'nda güzel bir hava beklenirken, hava sıcaklığının ise 15 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 89 olacağı belirtildi.
KADRO BOZULMAYACAK
Fatih Terim, bugünkü derbide kazanan 11'i bozmayacak. Kalede Muslera yere lacak. Sağ bekte son haftaların formda ismi Şener Özbayraklı yer alacak. Savunmanın göbeğinde yine Donk-Marcao ikilisi oynayacak. Sol bekte İmparator'un tercihi yine Ömer Bayram olacak. Önlerinde Taylan Antalyalı forma giyecek. Orta sahaya dinamizmi yine Gedson Fernandes katacak. Kenarlarda Ryan Babel ile Kerem Aktürkoğlu görev yapacak. Emre Akbaba yine gizli forvet olarak oynayacak. Sürekli gezen forvet Halil Dervişoğlu da kilit rol oynayacak.
YILDIZLAR KULÜBEDE
Fatih Terim maçın gidişatına göre gözünü yıldızlarla dolu kulübesine çevirecek. Falcao, Mohamed, Onyekuru, DeAndre Yedlin, Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan deneyimli hocanın 'hamle oyuncuları' olacak.
GHEZZAL'A MARKAJ
Cimbom, Beşiktaş'ın kilit isimlerine sert savunma yapacak. Terim sezona damga vuran Ghezzal'a adım attırmamak için planlarını hazırladı. Ghezzal topu her aldığında yakın markaj içinde olacak. 19 golü bulunan Larin'e de özel önlemler alınıyor.
ŞUT EMRİ VERİLDİ
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim öğrencilerine şut emri verdi. İmparator, şut gücü yüksek Emre Akbaba, Babel, Emre Kılınç, Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu gibi isimlerden kaleyi gördükleri yerden vurmalarını istedi.
DERBİNİN GOL RAPORU: BEŞİKTAŞ EZDİ GEÇTİ!
Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesinde atılan gol çeşitliliklerinde rakibine kurduğu üstünlük ile dikkat çekiyor. Yalçın'ın öğrencileri, 57 kez açık oyunda gol bulurken, sarı-kırmızılılarda ise bu sayı 44. Kara Kartal, kontratakta 8 kez ağları havalandırırken, Cim Bom ise 3 gol buldu. Duran top organizasyonlarında da 10 gol bulan Beşiktaş, bu alanda da rakibine 2 gol fark attı.
ERSİN'E ÖZEL MOTİVASYON
Bu akşam Galatasaray derbisinde Beşiktaş'ın kalesini koruyacak olan Ersin Destanoğlu'na teknik direktör Sergen Yalçın'ın güveni tam.
Usta hocanın dün yapılan idman sonrası genç file bekçisi Ersin Destanoğlu ile konuşup "Bu sezon elinden gelen her şeyi yaptın. Bu kadar genç yaşta böyle bir takımın as kalecisi olmak herkese nasip olmaz. Özel oyuncular özel maçlarda parlar" diyerek motive ettiği öğrenildi.
349. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER
Süper Lig'in 40. haftasındaki derbide karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 349. kez birbirine rakip olacak.
Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, geride kalan 348 maçın 122'sini Galatasaray, 112'sini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 455 golle karşılık verdi.
LİG MÜSABAKALARI
Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 125 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.
İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 45, Beşiktaş ise 37 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 150, siyah-beyazlılar 131 gol attı.
TÜRK TELEKOM STADI'NDAKİ MAÇLAR
Galatasaray, 2011'de açılan Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği Beşiktaş'a karşı üstünlük sağladı.
İki takım arasında Türk Telekom Stadı'nda 26 Şubat 2012'de oynanan ilk maçı 3-2'lik skorla sarı-kırmızılı ekip kazandı. Seyrantepe'de oynanan 10 karşılaşmada ev sahibi ekip 6 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların 2 galibiyet elde ettiği statta 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray'ın attığı 14 gole karşılık Beşiktaş 7 gol buldu. Türk Telekom Stadı'ndaki son 3 karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip kalesini gole kapattı.
SON 10 MAÇTA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN
İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.
Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 7 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmaların 6'sında fileleri havalandıramadı.
SAKAT VE CEZALILAR
Siyah-beyazlılarda Cenk, Hasic ve Oğuzhan ile birlikte sakatlıkları bulunan Georges-Kevin N'Koudou ve Vincent Aboubakar'ın durumları da belirsizliklerini koruyor. İki oyuncunun da kadroda yer almaları halinde maça yedek kulübesinde başlamaları bekleniyo
ABOUBAKAR VE FALCAO...
Siyah-beyazlılarda Cenk, Hasic ve Oğuzhan ile birlikte sakatlıkları bulunan Georges-Kevin N'Koudou ve Vincent Aboubakar da maç kadrosuna alınmadı.
İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri...
GALATASARAY
MUSLERA
ŞENER ÖZBAYRAKLI
MARCAO
DONK
ÖMER BAYRAM
TAYLAN ANTALYALI
GEDSON
EMRE AKBABA
KEREM AKTÜRKOĞLU
BABEL
HALİL DERVİŞOĞLU
BEŞİKTAŞ
ERSİN DESTANOĞLU
ROSIER
WELINTON
VIDA
N'SAKALA
ATIBA
JOSEF
LJAJIC
GHEZZAL
GÖKHAN TÖRE
LARIN