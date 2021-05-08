Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

Son dakika spor haberi: - derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

Son dakika derbi haberi: Spor Toto 'in 40. haftasında 6 puan gerisinde olduğu Beşiktaş'ı ağırlıyor. Sezonun ilk yarısındaki maçı 2-0 kaybetmişti, genel averajda da 10 gol geride. Bu sebeple Galatasaray sadece 3 puan değil, 3 fark da arayacak. Tabii 'nin de kaybını bekleyecek. Lider Beşiktaş'ta ise teknik direktör beraberliği konuşmayı yasakladı. , deplasmanda kazanıp avantajını sürdürmek istiyor. Kritik müsabaka öncesi her iki teknik adam da sahaya süreceği 11'leri büyük ölçüde belirledi. İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinde muhtemel 11'ler

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 11:14
Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

'de nefeslerin tutulduğu gece geldi çattı... Tüm maçlar aynı saatte oynanacak. Gözler Türk Telekom'daki büyük - derbisinde olacak. Sarı-kırmızılılar, liderin 6 puan gerisinde bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

Cimbom'un rakibini yakalaması için 2 yol var. Ya ikili averajda ya da genel averajda rakibini geçmek. sezonun ilk yarısındaki mücadelede 'a 2-0 yenilmişti. Şu anda da genel averajda 10 gol geride. Genel averajın kapanmasını imkansız gören Fatih Terim ve öğrencileri bugün sadece 3 puan değil, 3 fark da arayacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

ÇAKIR'IN 28. DERBİSİ

'in 40. haftasında ile arasında yarın oynanacak maçta görev yapacak FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 29. derbisini yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 'nda saat 20.30'da başlayacak ve şampiyonluk yarışında belirleyici olacak derbiye, deneyimli hakem Cüneyt Çakır'ı atadı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

'de 2001-2002 sezonundan bu yana maç yöneten Çakır, daha önce 28 derbide görev yaptı. İki (2014-2018) FIFA Dünya Kupası'nda düdük çalan, Avrupa Şampiyonası'nda ise 2012 ve 2016'nın ardından 3. kez görev yapacak Cüneyt Çakır, bu sezon 3. defa derbi yönetecek. Cüneyt Çakır, ligde 19. haftada 'ın sahasında 'ı 2-0 yendiği ve 24. haftada 'ın deplasmanda 'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmalarda görev yapmıştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

DERBİDE HAVA 15 DERECE

ile arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 15 dereceyi gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre maç saatinde Türk Telekom Stadyumu'nda güzel bir hava beklenirken, hava sıcaklığının ise 15 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 89 olacağı belirtildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

KADRO BOZULMAYACAK

Fatih Terim, bugünkü derbide kazanan 11'i bozmayacak. Kalede Muslera yere lacak. Sağ bekte son haftaların formda ismi Şener Özbayraklı yer alacak. Savunmanın göbeğinde yine Donk-Marcao ikilisi oynayacak. Sol bekte İmparator'un tercihi yine Ömer Bayram olacak. Önlerinde Taylan Antalyalı forma giyecek. Orta sahaya dinamizmi yine Gedson Fernandes katacak. Kenarlarda Ryan Babel ile Kerem Aktürkoğlu görev yapacak. Emre Akbaba yine gizli forvet olarak oynayacak. Sürekli gezen forvet Halil Dervişoğlu da kilit rol oynayacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

YILDIZLAR KULÜBEDE

Fatih Terim maçın gidişatına göre gözünü yıldızlarla dolu kulübesine çevirecek. Falcao, Mohamed, Onyekuru, DeAndre Yedlin, Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan deneyimli hocanın 'hamle oyuncuları' olacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

GHEZZAL'A MARKAJ

Cimbom, 'ın kilit isimlerine sert savunma yapacak. Terim sezona damga vuran Ghezzal'a adım attırmamak için planlarını hazırladı. Ghezzal topu her aldığında yakın markaj içinde olacak. 19 golü bulunan Larin'e de özel önlemler alınıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

ŞUT EMRİ VERİLDİ

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim öğrencilerine şut emri verdi. İmparator, şut gücü yüksek Emre Akbaba, Babel, Emre Kılınç, Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu gibi isimlerden kaleyi gördükleri yerden vurmalarını istedi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

DERBİNİN GOL RAPORU: BEŞİKTAŞ EZDİ GEÇTİ!

, derbisi öncesinde atılan gol çeşitliliklerinde rakibine kurduğu üstünlük ile dikkat çekiyor. Yalçın'ın öğrencileri, 57 kez açık oyunda gol bulurken, sarı-kırmızılılarda ise bu sayı 44. Kara , kontratakta 8 kez ağları havalandırırken, Cim Bom ise 3 gol buldu. Duran top organizasyonlarında da 10 gol bulan Beşiktaş, bu alanda da rakibine 2 gol fark attı.


Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

ERSİN'E ÖZEL MOTİVASYON

Bu akşam derbisinde 'ın kalesini koruyacak olan Ersin Destanoğlu'na teknik direktör 'ın güveni tam.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

Usta hocanın dün yapılan idman sonrası genç file bekçisi Ersin Destanoğlu ile konuşup "Bu sezon elinden gelen her şeyi yaptın. Bu kadar genç yaşta böyle bir takımın as kalecisi olmak herkese nasip olmaz. Özel oyuncular özel maçlarda parlar" diyerek motive ettiği öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

349. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

'in 40. haftasındaki derbide karşılaşacak ile , tarihlerinde 349. kez birbirine rakip olacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

'nda 22 Ağustos 1924'te 'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, geride kalan 348 maçın 122'sini , 112'sini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 455 golle karşılık verdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

LİG MÜSABAKALARI

ile arasında ligde yapılan 125 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda 45, ise 37 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 150, siyah-beyazlılar 131 gol attı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

TÜRK TELEKOM STADI'NDAKİ MAÇLAR

, 2011'de açılan 'nda konuk ettiği 'a karşı üstünlük sağladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

İki takım arasında 'nda 26 Şubat 2012'de oynanan ilk maçı 3-2'lik skorla sarı-kırmızılı ekip kazandı. Seyrantepe'de oynanan 10 karşılaşmada ev sahibi ekip 6 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların 2 galibiyet elde ettiği statta 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

'ın attığı 14 gole karşılık 7 gol buldu. 'ndaki son 3 karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip kalesini gole kapattı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

SON 10 MAÇTA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta 'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez kazandı, 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, 7 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmaların 6'sında fileleri havalandıramadı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

SAKAT VE CEZALILAR

Siyah-beyazlılarda Cenk, Hasic ve Oğuzhan ile birlikte sakatlıkları bulunan Georges-Kevin N'Koudou ve Vincent 'ın durumları da belirsizliklerini koruyor. İki oyuncunun da kadroda yer almaları halinde maça yedek kulübesinde başlamaları bekleniyo

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

ABOUBAKAR VE FALCAO...

Siyah-beyazlılarda Cenk, Hasic ve Oğuzhan ile birlikte sakatlıkları bulunan Georges-Kevin N'Koudou ve Vincent da maç kadrosuna alınmadı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

İşte - derbisinin muhtemel 11'leri...

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

GALATASARAY

MUSLERA

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

ŞENER ÖZBAYRAKLI

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

MARCAO

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

DONK

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

ÖMER BAYRAM

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

TAYLAN ANTALYALI

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

GEDSON

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

EMRE AKBABA

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

KEREM AKTÜRKOĞLU

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

BABEL

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

HALİL DERVİŞOĞLU

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

BEŞİKTAŞ

ERSİN DESTANOĞLU

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

ROSIER

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

WELINTON

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

VIDA

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

N'SAKALA

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

ATIBA

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

JOSEF

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

LJAJIC

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

GHEZZAL

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

GÖKHAN TÖRE

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş değişiklik! İlk 11'de...

LARIN

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