Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesi Fatih Terim konuştu! "Bu tip oyunlara alışığım"

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında dev derbide Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

Birçok finaller oynadık, bu da onlardan biri. Bu senenin finali. Seyircimiz yok, en büyük eksiğimiz o ama umarım bu maçı kazanırız, kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Takımıma güveniyorum, bu tip oyunlara ben alışığım.

Ama onların da alışık olması önemli. Ne vazgeçmiş ne de bırakmış halimiz var. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya odaklanmış durumdayız.

Ön tarafı, böyle maçlarda tecrübeli, bu tip maçlar için aldığımız oyunculardan tercih ettim.