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- maçı öncesi konuştu! "Bu tip oyunlara alışığım"

'in 40. haftasında dev derbide , sahasında 'ı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü , açıklamalarda bulundu. Terim,

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 20:00 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 20:06
Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesi Fatih Terim konuştu! "Bu tip oyunlara alışığım"

'in 40. haftasında dev derbide , sahasında 'ı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü , açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

Birçok finaller oynadık, bu da onlardan biri. Bu senenin finali. Seyircimiz yok, en büyük eksiğimiz o ama umarım bu maçı kazanırız, kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Takımıma güveniyorum, bu tip oyunlara ben alışığım.

Ama onların da alışık olması önemli. Ne vazgeçmiş ne de bırakmış halimiz var. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya odaklanmış durumdayız.

Ön tarafı, böyle maçlarda tecrübeli, bu tip maçlar için aldığımız oyunculardan tercih ettim.

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