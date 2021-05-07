Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gözler Beşiktaş maçında! Fatih Terim Kartal'ı böyle yıkacak

Kader maçına çıkacak Cimbom, 3 puanı kazanarak son 2 haftaya şampiyonluk şansını taşımayı amaçlıyor. Son maçlarda çıkışa geçen sarıkırmızılıların Beşiktaş'ı devirme inancı oldukça yüksek. Teknik Direktör Fatih Terim, derbinin şifrelerini verirken hücum oyuncularına yapması gerekenleri tek tek anlatıyor. Ryan Babel ve Halil Dervişoğlu'na uzaktan şut çekmesi emrini veren İmparator, Emre Akbaba'ya seken topları takip etmesini söyledi. Kerem Aktürkoğlu'nun son çizgiye inerek orta açması belirtilirken, savunma beklerine de sık sık hücumcuları destekleme çağrısında bulundu.



KENARLARA DESTEK VERİN

İmparator, sağ kanatta Ghezzal'in başrolünde olduğu pas istasyonlarını kapatması için Taylan ve Gedson'a özel görevler verdi. İki futbolcu, Ghezzal'in topla buluşmasını engelleyecek ve pas yollarını kapatacak. Bu konuda kanat oyuncularıyla konuşan Terim, "Savunma güvenliğini bir an olsun terk etmeyeceksiniz. Rakip bekleri kovalayacaksınız" diye konuştu. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Henry Onyekuru'nun ise maçın son 20-25 dakikasında şans bulacağı öğrenildi. Nijeryalı yıldızın maç kondisyonu dışında sorunu kalmadığı kaydedildi.



DERBİ UZMANI

Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde görev aldığı 66 derbide 24 galibiyet, 25 beraberlik ve 17 mağlubiyet gördü. İmparator, Galatasaray'ın başında 33 kez Beşiktaş maçına çıktı. Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 12'sini kazanırken, 13'ünde berabere kaldı, 8'inde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.



BIRAKMA HOCAM

Galatasaray Genel Kurul üyesi Ahmet Özdoğan, Fatih Terim'e devam etme çağrısında bulundu. Özdoğan, "Şu anda Galatasaray'da kaotik bir ortam var. Fatih Terim'e sesleniyorum. Hocam ne yap et bir yıl daha devam et sakın görevi bırakma. Takımı senden daha iyi tanıyan yok. Seçim olana kadar bekle" dedi.



HÜCUM HATTI BOZULMUYOR

3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, Beşiktaş derbisinde hücum hattını bozmayacak. 2-0 kazanılan Gençlerbirliği deplasmanında sergilenen futbolu beğenen Fatih Terim, 4-2-3-1 şeklindeki saha içi dizilişinden vazgeçmeyecek. Cimbom'un ileride Kerem, Emre Akbaba, Babel ve Halil ile dizilmesi bekleniyor.



BERABERLİK ÖN PLANDA

Fatih Terim ile Sergen Yalçın daha önce 5 kez karşılaştı. Bu maçlarda iki teknik adam 1'er kez kazanan taraf olurken, 3 maç berabere sona erdi. Söz konusu müsabakalarda Fatih Terim G.Saray'ı, Sergen Yalçın da Konya, Alanya, Yeni Malatya ve Beşiktaş'ı çalıştırıyordu.



TARAFTARINI ÇOK ARIYOR

İç sahada seyirci desteğiyle iki yıl üst üste şampiyonluk kazanan Aslan, taraftarını kaybettikten sonra üstünlüğünü de yitirdi. Bu sezon ligde şu ana dek 18 kez rakiplerini konuk eden Galatasaray, bunların 10'unu kazanabildi. Evinde rakipleriyle 6 kez berabere kalan ve 2 defa sahadan mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip 18 puan kaybetti.



FAVORİ CİMBOM

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin iddaa oranları değişti. Daha önce Galatasaray'ın galibiyetine açılan 2.20'lik oran 2.05'e çekildi. Beraberlik 2.95'ten 3.10'a, Beşiktaş galibiyeti 2.40'tan 2.50'ye yükseldi.