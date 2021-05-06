Galatasaray'da Beşiktaş maçı öncesi Henry Onyekuru müjdesi! Resmen...

Galatasaray, Süper Lig'in 40. haftasında oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam ediyor.

Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada göre, dev derbi öncesi sevindiren haber de geldi. Buna Henry Onyekuru, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

İşte o açıklama;

"Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Henry Onyekuru, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Karantina süreleri tamamlanan ve 10. gün testlerine negatif sonuca ulaşılan Fatih Öztürk, Christian Luyindama ve James Ozornwafor antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray Futbol Takımı, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak."



