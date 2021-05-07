Son dakika spor haberi: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi çarpıcı rakamlar!

Ligin zirvesinde oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş maçını sarı-kırmızılılar kazanıp zirveye tutunmanın peşinde koşarken, ligin yerden ikili mücadele başarı yüzdesi en iyi takımı olarak öne çıkıyor. Lider Kartal ise mutlu sonu garantilemenin hesaplarını yaparken, en büyük kozu havadan girdiği ikili mücadelelerde yüzde olarak ligin en iyi takımı olması. Aslan penaltılarına, Beşiktaş ise kaleci Ersin'e güveniyor.

FATİH TERİM VE SERGEN YALÇIN BAŞA BAŞ Süper Lig'de bu sezon Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın kulübede olduğu maçlarda puan ortalamaları incelendiğinde iki teknik adamın da neredeyse aynı puan ortalamasına sahip olduğu görülüyor. Aslan, Terim'in cezasız olduğu 32 maçta 2.19 puan ortalamasına ulaşırken, siyah beyazlılar ise Yalçın'ın kulübede yer aldığı 34 karşılaşmada 2.18 ortalama yakaladı.