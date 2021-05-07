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Son dakika spor haberi: - derbisi öncesi çarpıcı rakamlar!

Son dakika - derbisi haberleri... 'in 40. haftası derbi heyecanına sahne olacak. Galatasaray, lider Beşiktaş'ı sahasında konuk edecek. İki takımın da parolası mutlak 3 puan... Bu mücadele öncesi bazı istatistikler dikkat çekiyor. İşte detaylar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 09:43
Son dakika spor haberi: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi çarpıcı rakamlar!

Ligin zirvesinde oynanacak olan - maçını sarı-kırmızılılar kazanıp zirveye tutunmanın peşinde koşarken, ligin yerden ikili mücadele başarı yüzdesi en iyi takımı olarak öne çıkıyor. Lider Kartal ise mutlu sonu garantilemenin hesaplarını yaparken, en büyük kozu havadan girdiği ikili mücadelelerde yüzde olarak ligin en iyi takımı olması. Aslan penaltılarına, Beşiktaş ise kaleci Ersin'e güveniyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi çarpıcı rakamlar!

FATİH TERİM VE SERGEN YALÇIN BAŞA BAŞ

'de bu sezon Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın kulübede olduğu maçlarda puan ortalamaları incelendiğinde iki teknik adamın da neredeyse aynı puan ortalamasına sahip olduğu görülüyor. Aslan, Terim'in cezasız olduğu 32 maçta 2.19 puan ortalamasına ulaşırken, siyah beyazlılar ise Yalçın'ın kulübede yer aldığı 34 karşılaşmada 2.18 ortalama yakaladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi çarpıcı rakamlar!

CİMBOM BEYAZ NOKTADAN ACIMIYOR

Şu ana kadar oynanan mücadeleler içerisinde ligin en fazla penaltı kazanan ve bu penaltıları gole çeviren ekibi oldu. Sarı-kırmızılı takıma toplamda 12 penaltı çalınırken, bu penaltıların hepsini gole çevirmeyi başardı. Buna karşın 'a ise 9 penaltı düdüğü çalındı, siyah-beyazlılar bu penaltıların 7'sini ağlarla buluşturdu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi çarpıcı rakamlar!

GALATASARAY İSTİKRARI BULAMADI

Kadro istikrarını bir türlü yakalayamayan 'ın derbi kadrosunda da yine geçtiğimiz haftalara göre farklılık olması bekleniyor. Sarı-kırmızılılarda geride kalan haftalarda 35 farklı futbolcu forma şansı bulurken, bu sayı ile ligin en fazla oyuncu oynatan 3. takımı oldu. Bu değer 'ta ise 29'da kaldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi çarpıcı rakamlar!

KALEDE ERSİN DESTANOĞLU LİGİN EN İYİSİ

Attığı goller ile dikkat çeken 'ta son haftaların öne çıkan bir başka ismi ise kaleci Ersin Destanoğlu oldu. Genç kaleci, 32 maçın 13'ünü gol yemeden bitirirken, bu alanda Uğurcan Çakır ile birlikte ligin en iyisi oldu. kalecisi Fernando Muslera ise 19 maçın 9'unu golsüz bitirmeyi başardı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi çarpıcı rakamlar!

SARI-KIRMIZILILAR YERDE RAKİP TANIMIYOR

Ekiplerin saha içi performans değerlerinde dikkat çeken nokta ise 'ın yerden ikili mücadele kazanma değerlerinde, 'ın ise havadan girdiği ikili mücadelelerde ligin en iyisi olması. Sarı-kırmızılı takım geride kalan haftalarda girdiği ikili mücadelelerin yüzde 53.2'sini kazanarak en iyisi olurken, Beşiktaş ise yüzde 56.9'luk hava topu kazanma değeriyle ligin zirvesine yerleşti.

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