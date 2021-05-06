Son dakika spor haberi: Galatasaray ve Beşiktaş o alanda zirvede!

Cumartesi günü ligin zirvesinde ateş çemberi olacak... Lider Beşiktaş, şampiyonluk öncesinde en kritik virajını dönmek isterken Galatasaray ise kazanıp kalan haftalarda umudunu sürdürmeyi hedefliyor. Sabah'ın haberine göre en çok dikkat çekenler arasında iki takımın kulübeden aldığı katkı var. Bunun yanı sıra, skor olarak geri düştüğünde iki ekip de büyük kayıplar yaşadı. Beşiktaş'ın hava hakimiyeti, Aslan'ın ise uzatma performansı çok etkili.

38 FARKLI İSİM SKOR ÜRETTİ!

İki takımda gol atan futbolcu fazlalığı dikkat çekiyor. Beşiktaş'ta bu sezon tam 21 farklı isim gole ulaşırken, Kara Kartal bu sayı ile Avrupa'nın da zirvesinde yer alıyor. Galatasaray'ın ise rakip ağlara gönderdiği 67 golü, 17 futbolcu paylaştı. İki ekipte gol atan isimlerin sayısı da toplam 38 oldu.

KARTAL 12'DEN VURUYOR!

Hatayspor karşısında 7 gollü galibiyet alan Beşiktaş, bu sezon pozisyonlarını gole çevirme yüzdesi en yüksek takım durumunda. Siyah-beyazlılar, 718 gol pozisyonuna girip oyuncularının ayağından 85 gol bulurken, yüzde 11.8'lik başarı yakaladı. Bu değer Galatasaray'da ise yüzde 10.2 oldu. Sarı-kırmızılılar yüzdesiyle üçüncü sırada yer aldı.

KULÜBELERDEN 41 GOLE KATKI

İki ekip kulübeden buldukları skorlarla yola devam ediyor. Geride kalan haftalarda Sergen Yalçın oyuna aldığı isimlerden 13 gol, 9 asist çıkarırken, 22 golü hamleleri ile attırdı. Fatih Terim ise bu alanda 12 gol, 7 asist ile 19'da kaldı. İki teknik direktörün değişikliklerle buldukları gollerin toplamı 41'e ulaştı.

GERİYE DÜŞEN YANIYOR!

Hem Galatasaray hem de Beşiktaş öne geçtikleri maçları kolay kolay kaybetmezken, geriye düştükleri karşılaşmaları ise çevirmekte zorlanıyorlar. Galatasaray şu ana kadar 12 maçta mağlup duruma düşerken, bu mücadelelerden 1 galibiyet, 3 beraberlikle 6 puan çıkardı. Beşiktaş da 9 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlikle 5 puanı geriye düştüğü maçlarda hanesine yazdırdı.

GHEZZAL COŞTU AKBABA DÖNDÜ

Derbide gözler iki takımın kilit oyuncularında olacak. Şampiyonluğa çok yakın olan Beşiktaş'ı bu sezon hücum aksiyonlarında sırtlayan isim Rachid Ghezzal, kritik maçta gözlerin de çevrildiği futbolcu olacak. 28 lig maçında 5 gol, 17 asistlik muhteşem katkı veren Cezayirli yıldız, Beşiktaşlıların

en büyük umudu. Galatasaray cephesinde ise son haftaların çıkıştaki ismi Emre Akbaba, sarı-kırmızılıların hücumdaki beyni durumunda. Son 6 karşılaşmada 4 gol ile Aslan'ı yarışta tutan milli oyuncu, Terim'in de planının merkezinde olacak.