Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Gençlerbirliği maçında 3 değişiklik!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Gençlerbirliği maçında 3 değişiklik!

Son dakika spor haberi... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Konyaspor maçının 11’ine göre Gençlerbirliği karşısında 3 değişiklik yaptı. (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 21:23
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Gençlerbirliği maçında 3 değişiklik!

'in 39. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim son oynadıkları Konyaspor karşılaşmasının 11'ine göre Ankara deplasmanında 3 değişiklik yaptı. Terim; Etebo, ve 'in yerine , ve 'e görev verdi. Sahaya kaptan olarak çıktı.

Galatasaray'da Ankara'ya götürülen fakat 21 kişilik kadroda yer almayan ve ile korona virüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan 4 futbolcu eksikler arasında bulunuyor.

YEDLIN 4 MAÇ SONRA KADRODA
Fatih Karagümrük maçında sakatlanan ABD'li sağ bek , 21 kişilik kadroda yer aldı. Yedlin sakatlığından dolayı , , ve Konyaspor karşılaşmalarında oynayamamıştı.

Sarı-kırmızılılar mücadeleye , , Ryan Donk, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel ve Halil Dervişoğlu 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Radamel Falcao, Martin Linnes, Oğulcan Çağlayan, DeAndre Yedlin, Mustafa Muhammed, Marcelo Saracchi, Emre Kılınç, Arda Turan ve Sofiane Feghouli bekledi.

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