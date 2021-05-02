Haberler Galatasaray Gençlerbirliği - Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim konuştu! "Sona yaklaştıkça..."

- maçı öncesi konuştu! "Sona yaklaştıkça..."

'in 39. haftasında , deplasmanda 'ne konuk olacak. Karşılaşma öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü , açıklamalarda bulundu. Terim, "Sona yaklaştıkça, işlerin daha zor olduğu bir noktadayız. Çok fazla bir şey anlatmaya gerek yok, herkes kazanmak adına ne gerekiyorsa yapacak." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 19:55 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 20:13
Gençlerbirliği - Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim konuştu! "Sona yaklaştıkça..."

'in 39. haftasında , deplasmanda 'ne konuk olacak. Karşılaşma öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü , açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

Sona yaklaştıkça, işlerin daha zor olduğu bir noktadayız. Çok fazla bir şey anlatmaya gerek yok, herkes kazanmak adına ne gerekiyorsa yapacak.

Mümkün olsa kadromuzu hiç değiştirmeyeceğiz ama bu kadar sık maç fikstüründe değişiklikler olmak zorunda. Her oynayan, Galatasaray için elinden gelenin en iyisini yapacaktır.

Corona, sakatlıklar, milli takım dönüşleri bizi öyle bir hale soktu ki bazı şeylere mecburuz. Çok şeyi izah etmiyoruz ama zorundayız.

Mohamed'in cezası ve sonrasında korona olması fizik eksiği oluşturdu. Elimizdeki kadroyla yapmamız gerekenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.'

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