Gençlerbirliği - Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim konuştu! "Sona yaklaştıkça..."

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Karşılaşma öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

Sona yaklaştıkça, işlerin daha zor olduğu bir noktadayız. Çok fazla bir şey anlatmaya gerek yok, herkes kazanmak adına ne gerekiyorsa yapacak.

Mümkün olsa kadromuzu hiç değiştirmeyeceğiz ama bu kadar sık maç fikstüründe değişiklikler olmak zorunda. Her oynayan, Galatasaray için elinden gelenin en iyisini yapacaktır.

Corona, sakatlıklar, milli takım dönüşleri bizi öyle bir hale soktu ki bazı şeylere mecburuz. Çok şeyi izah etmiyoruz ama zorundayız.

Mohamed'in cezası ve sonrasında korona olması fizik eksiği oluşturdu. Elimizdeki kadroyla yapmamız gerekenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.'