Oylar lise bahçesinde belirleniyor

Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan kongre için geri sayım sürürken başkan adaylarından Metin Öztürk çarpıcı açıklamalara imza attı. Kulübün yüzde 50'sinin aileleriyle birlikte liselilerden oluştuğunu kaydeden Öztürk, "Seçim zamanlarında duygular hakim oluyor, projelere pek bakılmıyor. 'Bizim devreden bir arkadaş var şu listede' deyip ona oy veriyorlar. Güzel ama o listedekiler, Kemerburgaz, Florya, yıkılan adada ne yapacak, futbolun bütçesini ne yapacak? Hangi finansal enstrümanları kullanacak? Bunlara cevap yok. Çoğu zaman oyların kime verileceği lisenin bahçesinde kararlaştırılıyor" dedi. BAŞKAN adayı Metin Öztürk, "Oy kullanmaya gidenler biraz projelere ve ekibe baksalar Galatasaray'ın geleceğini kurtarırlar" ifadesini kullandı.

BİRLEŞME YOK

Diğer aday Eşref Hamamcıoğlu ile birleşmelerinin söz konusu olmadığını kaydeden Metin Öztürk, "Birleşmek size seçim kazandırır ama bütünleşecek projeleriniz yoksa Galatasaray'ı ileriye götürmez. Aday olacak birilerini geçmek için listeleri birleştirmeniz Galatasaray'a bir fayda sağlamaz" diye konuştu.