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Yedlin iyileşti takımla çalıştı

Son dakika spor haberiGalatasaray, ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 06:50
Yedlin iyileşti takımla çalıştı

Karagümrük maçında bileğinden sakatlanan müjdesi geldi. ABD'li sağ bek, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı.

HENRY SAHADA
Son olarak 17 Nisan'daki maçında 22 dakika şans bulan 'dan haber var. Trabzon, Antalya ve Konya maçlarını kaçıran Nijeryalı kanat oyuncusu dün saha çalışmalarına başladı. Onyekuru kondisyonerler eşliğinde çalıştı.

KULÜBENİN KATKISI BÜYÜK
Bu sezon oyuna sonradan giren isimlerden en çok katkıyı Galatasaray aldı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon kulübeden 11 gol buldu. Aslan, özellikle son 3 haftada kazandığı puanların tamamını yedek kulübesinden gelen isimlerin golleriyle kazandı. Onyekuru 4, 2, 2, , ve 1'er gollük katkı verdi.

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