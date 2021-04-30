Yedlin iyileşti takımla çalıştı

Karagümrük maçında bileğinden sakatlanan DeAndre Yedlin müjdesi geldi. ABD'li sağ bek, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı.

HENRY SAHADA

Son olarak 17 Nisan'daki Göztepe maçında 22 dakika şans bulan Henry Onyekuru'dan haber var. Trabzon, Antalya ve Konya maçlarını kaçıran Nijeryalı kanat oyuncusu dün saha çalışmalarına başladı. Onyekuru kondisyonerler eşliğinde çalıştı.

KULÜBENİN KATKISI BÜYÜK

Bu sezon oyuna sonradan giren isimlerden en çok katkıyı Galatasaray aldı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon kulübeden 11 gol buldu. Aslan, özellikle son 3 haftada kazandığı puanların tamamını yedek kulübesinden gelen isimlerin golleriyle kazandı. Onyekuru 4, Mostafa 2, Emre Akbaba 2, Babel, Kerem ve Sekidika 1'er gollük katkı verdi.