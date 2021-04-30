Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da tarihi dönemeç! Kader maçları...

Galatasaray kritik bir döneme girdi. Sarı-kırmızılı kulübün önümüzdeki 9 günde Süper Lig'deki konumu ve yönetimsel gidişatı belirlenecek. Ligde son olarak Konyaspor'u ağırlayan Galatasaray, zorlansa da maçın sonuna doğru Emre Akbaba ile bulduğu golle zirve yarışına tutunmayı başardı. Şimdi önünde hem şampiyonluk hem de Şampiyonlar Ligi hedefini doğrudan etkileyecek iki maç daha var.
PARALAR UÇACAK
Önce düşme hattındaki Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, sonrasında lider Beşiktaş'ı ağırlayacak. Aslan'ın, son iki haftaya iddialı bir şekilde girebilmesi için kazanmaktan başka bir şansı yok. Aksi takdirde şampiyonluk yarışından düşecek, kulüplerin para kapısı Şampiyonlar Ligi'ne de büyük olasılıklı beyaz mendil sallayacak. Cimbom, bu durumda maddi olarak da ciddi kayıplar verecek.
ADAY OLACAK MI?
Bununla birlikte Galatasaray, 29 Mayıs'ta yeni başkanını seçecek ve başkan adaylığı başvurusu için son tarih 7 Mayıs... Burak Elmas 100 imza ve 44 kişilik listesini iletti. Sıra adaylığını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve Tuncer Hunca'da... Tabii adaylığı konuşulan başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim'in de ne karar verecekleri büyük bir merakla bekleniyor.