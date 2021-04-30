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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da tarihi dönemeç! Kader maçları...

Spor Toto 'de şampiyonluk yarışını ve 'nin gerisinde sürdüren Galatasaray, ligin son haftalarında çok kritik maçlara çıkacak. İlk olarak deplasmanında galibiyet arayacak olan , ardından ligin kaderini belirleyecek olan Beşiktaş derbisinde boy gösterecek. Bu maçlardan alacağı sonuçlar Galatasaray'ın kaderi kadar, seçim öncesinde yönetimin de akıbetini belirleyecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da tarihi dönemeç! Kader maçları...

Galatasaray kritik bir döneme girdi. Sarı-kırmızılı kulübün önümüzdeki 9 günde 'deki konumu ve yönetimsel gidişatı belirlenecek. Ligde son olarak 'u ağırlayan Galatasaray, zorlansa da maçın sonuna doğru ile bulduğu golle zirve yarışına tutunmayı başardı. Şimdi önünde hem şampiyonluk hem de hedefini doğrudan etkileyecek iki maç daha var.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da tarihi dönemeç! Kader maçları...

PARALAR UÇACAK

Önce düşme hattındaki ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, sonrasında lider 'ı ağırlayacak. Aslan'ın, son iki haftaya iddialı bir şekilde girebilmesi için kazanmaktan başka bir şansı yok. Aksi takdirde şampiyonluk yarışından düşecek, kulüplerin para kapısı 'ne de büyük olasılıklı beyaz mendil sallayacak. , bu durumda maddi olarak da ciddi kayıplar verecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da tarihi dönemeç! Kader maçları...

ADAY OLACAK MI?

Bununla birlikte Galatasaray, 29 Mayıs'ta yeni başkanını seçecek ve başkan adaylığı başvurusu için son tarih 7 Mayıs... 100 imza ve 44 kişilik listesini iletti. Sıra adaylığını açıklayan , ve 'da... Tabii adaylığı konuşulan başkan ve teknik direktör 'in de ne karar verecekleri büyük bir merakla bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da tarihi dönemeç! Kader maçları...

DERBİ 8 MAYIS'TA

Heyecanla beklenen 40. haftadaki Galatasaray- maçının tarihi açıklandı. Derbi, tüm maçlarla birlikte 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. , bu Pazar günü de 'ne konuk olacak.

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