Son dakika Galatasaray haberi: Ömer Bayram: Çok istedik ve kazandık

Son haftalarda formayı kapan Ömer Bayram bekledikleri gibi bir maç oynandığını söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Biraz böyle bir maç olacağını biliyorduk. Antalya maçında da hemen hemen aynı oynadık. Baskılı oynadık. Top bizdeydi. Onların sahasında oynadık. İlk devre hemen gol bulmak istedik. Son dakikalara konsantremizi bozmadık. İstedik, çok istedik" diye konuştu.

ETKİLİ OLMALIYIZ

Galatasaray'da iki maçta ilk 11'de şans bulan Halil Dervişoğlu, kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi. 21'lik golcü, "Top hakimiyeti bizdeydi. İlk yarı pozisyona girme sıkıntısı yaşadık. Emre Ağabey'in attığı golle galibiyet geldi. Mutluyuz. Sonraki maça bakacağız" yorumunu yaptı.