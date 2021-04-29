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Son dakika haberi: : Çok istedik ve kazandık

Son dakika haberi: 'de sahasında 'u ağırlayan , zorlu mücadelede rakibini 1-0'lık skorla devirdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan , "Biraz böyle bir maç olacağını biliyorduk. maçında da hemen hemen aynı oynadık. Baskılı oynadık. Top bizdeydi. Onların sahasında oynadık. İlk devre hemen gol bulmak istedik. Son dakikalara konsantremizi bozmadık. İstedik, çok istedik" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray haberi: Ömer Bayram: Çok istedik ve kazandık

Son haftalarda formayı kapan bekledikleri gibi bir maç oynandığını söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Biraz böyle bir maç olacağını biliyorduk. maçında da hemen hemen aynı oynadık. Baskılı oynadık. Top bizdeydi. Onların sahasında oynadık. İlk devre hemen gol bulmak istedik. Son dakikalara konsantremizi bozmadık. İstedik, çok istedik" diye konuştu.

ETKİLİ OLMALIYIZ

'da iki maçta ilk 11'de şans bulan Halil Dervişoğlu, kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi. 21'lik golcü, "Top hakimiyeti bizdeydi. İlk yarı pozisyona girme sıkıntısı yaşadık. Emre Ağabey'in attığı golle galibiyet geldi. Mutluyuz. Sonraki maça bakacağız" yorumunu yaptı.

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