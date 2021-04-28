Haberler Galatasaray Son dakika GS haberleri | Burak Elmas Galatasaray'a başkan adaylığını resmen duyurdu!

Son dakika haberleri | 'a başkan adaylığını resmen duyurdu!

Sezon sonunda başkanlık seçimine gidecek olan 'da, büyük bir bilinmezlik söz konusu. Mevcut başkan 'in aday olup olmayacağı merakla beklenirken, ilk resmi başvuru tarafından yapıldı. Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adaylığın resmiyet kazanması için gerekli evrakı, an itibarı ile 'na teslim etmiş bulunuyoruz." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 11:49
Son dakika GS haberleri | Burak Elmas Galatasaray'a başkan adaylığını resmen duyurdu!

Sezon sonunda başkanlık seçimine gidecek olan 'da, büyük bir bilinmezlik söz konusu. Mevcut başkan 'in aday olup olmayacağı merakla beklenirken, ilk resmi başvuru tarafından yapıldı.

Elmas, başvurusunu sosyal medya hesabından şu sözler ve fotoğrafla paylaştı;

" başkan adaylığı yasal sürecinin, tüzüğümüzün öngördüğü şekilde başlayabilmesi ve resmiyet kazanması için gerekli evrakı, an itibarı ile 'na teslim etmiş bulunuyoruz... Bu vesile ile, tüm adaylara başarılar diliyorum."

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