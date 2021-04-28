Son dakika GS haberleri | Burak Elmas Galatasaray'a başkan adaylığını resmen duyurdu!

Sezon sonunda başkanlık seçimine gidecek olan Galatasaray'da, büyük bir bilinmezlik söz konusu. Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in aday olup olmayacağı merakla beklenirken, ilk resmi başvuru Burak Elmas tarafından yapıldı.

Elmas, başvurusunu sosyal medya hesabından şu sözler ve fotoğrafla paylaştı;

"Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylığı yasal sürecinin, tüzüğümüzün öngördüğü şekilde başlayabilmesi ve resmiyet kazanması için gerekli evrakı, an itibarı ile Divan Kurulu'na teslim etmiş bulunuyoruz... Bu vesile ile, tüm adaylara başarılar diliyorum."