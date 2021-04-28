Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da o isimle transfer görüşmeleri dondurulmuştu! Marcao Dinamo Kiev yolcusu

Son dakika spor haberi: 'da o isimle transfer görüşmeleri dondurulmuştu! yolcusu

Son dakika spor haberi... 'de sona adım adım yaklaşılırken transfer çalışmalarına hız veren 'da takıma katılacak isimlerin yanı sıra takımdan gönderilecek isimler için de çalışmalar tam gaz sürüyor. Takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan isimlerden olan , Galatasaray’dan 950 bin Euro’luk maaşının 1.75 milyon Euro’ya yükseltilmesini talep edince görüşmeler dondurulmuştu. Genç yıldızın yeni adresi olacak gibi görünüyor. İşte detaylar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da o isimle transfer görüşmeleri dondurulmuştu! Marcao Dinamo Kiev yolcusu

ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan 'nun 'le görüşmeye başladığı ifade edildi. Brezilyalı futbolcunun, istediği şartları karşılayamayan Galatasaray'ın gelecek sezon sonunda bedelsiz gitmesini engellemek için Dinamo Kiev'le masaya oturmak zorunda kaldığı belirtildi. 'da Dinamo Kiev ile şampiyonluğa ulaşan sezon başında da Marcao'yu transfer etmek istemişti. Geçen sezon Roma'nın 13+2 milyon euro'luk teklifini kabul etmeyen Galatasaray'ın, Dinamo Kiev'le 10 milyon euro civarında bir rakama anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

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