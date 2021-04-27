Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan stoper hamlesi! Marcao'nun yerine...

Son dakika transfer haberi: 'dan stoper hamlesi! Marcao'nun yerine...

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk umudundan vazgeçmeyen 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri kazandıran , yaz transfer dönemi için de çalışmalara başlarken, ayrılacak oyuncular da netleşti. Sarı kırmızılılarda Marcao'nun satılması gündeme gelirken, yerine alınacak isim de belli oldu. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 19:05 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 19:05
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan stoper hamlesi! Marcao'nun yerine...

'in 37. hafta mücadelesinde deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden , puanını 69'a yükseltti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan stoper hamlesi! Marcao'nun yerine...

'da oynanan kötü oyun ve alınan sonuçların şoku yaşanırken, Antalya galibiiyeti ilaç gibi geldi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan stoper hamlesi! Marcao'nun yerine...

Sarı kırmızılılar, son 3 haftada Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve son olarak Fatih Karagümrük karşısında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaştı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan stoper hamlesi! Marcao'nun yerine...

, Antalya karşısında aldığı galibiyetle şampiyonluk için yeniden ayağa kalktı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan stoper hamlesi! Marcao'nun yerine...

'de şampiyonluktan uzaklaşan 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan stoper hamlesi! Marcao'nun yerine...

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan , birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirmişti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan stoper hamlesi! Marcao'nun yerine...

Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan stoper hamlesi! Marcao'nun yerine...

Birçok bölge için transfer arayışlarına giren Aslan, ayrılacak isimleri belirlerken, takımda kalacak oyuncuları da netleştirdi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan stoper hamlesi! Marcao'nun yerine...

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Marcao'nun satılmasının düşünüldüğünü yerine alınacak ismin de belli olduğunu açıkladı.

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan stoper hamlesi! Marcao'nun yerine...

, sezon sonunda Marcao'yu 20 milyon Euro gibi bir rakama satmayı planlıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan stoper hamlesi! Marcao'nun yerine...

Marcao'nun alternatifi ise Luis Abram!

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan stoper hamlesi! Marcao'nun yerine...

25 yaşındaki Perulu stoperi ile birlikte Celta Vigo da istiyor.

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