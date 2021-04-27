Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan stoper hamlesi! Marcao'nun yerine...

Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, puanını 69'a yükseltti.
Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, puanını 69'a yükseltti.
Galatasaray'da oynanan kötü oyun ve alınan sonuçların şoku yaşanırken, Antalya galibiiyeti ilaç gibi geldi.
Sarı kırmızılılar, son 3 haftada Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve son olarak Fatih Karagümrük karşısında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaştı.
Galatasaray, Antalya karşısında aldığı galibiyetle şampiyonluk için yeniden ayağa kalktı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluktan uzaklaşan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirmişti.
Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.
Birçok bölge için transfer arayışlarına giren Aslan, ayrılacak isimleri belirlerken, takımda kalacak oyuncuları da netleştirdi.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Marcao'nun satılmasının düşünüldüğünü yerine alınacak ismin de belli olduğunu açıkladı.
İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:
Galatasaray, sezon sonunda Marcao'yu 20 milyon Euro gibi bir rakama satmayı planlıyor.
Marcao'nun alternatifi ise Luis Abram!
25 yaşındaki Perulu stoperi Galatasaray ile birlikte Celta Vigo da istiyor.