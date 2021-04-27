Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan stoper hamlesi! Marcao'nun yerine...

Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Birçok bölge için transfer arayışlarına giren Aslan, ayrılacak isimleri belirlerken, takımda kalacak oyuncuları da netleştirdi.