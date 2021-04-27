Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Yılın transferini açıkladı! Burak Yılmaz ve Galatasaray...

Son dakika spor haberi: Yılın transferini açıkladı! ve ...

Son dakika transfer haberi: 'de sergilediği performansla adeta büyüleyen milli yıldızımız ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Usta yorumcu, 'da kendine hayran bırakan Burak Yılmaz'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Birçok açıklamalarda bulunan ünlü isim, yıldız oyuncunun bombasını patlattı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 14:28
Son dakika spor haberi: Yılın transferini açıkladı! Burak Yılmaz ve Galatasaray...

'de sergilediği performansla adeta kendine hayran bırakan milli yıldızımız ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika spor haberi: Yılın transferini açıkladı! Burak Yılmaz ve Galatasaray...

Futbol yorumcusu Sinan Engin, 'yı kasıp kavuran 'ın 'a dönebileceğini iddia etti.

Son dakika spor haberi: Yılın transferini açıkladı! Burak Yılmaz ve Galatasaray...

"GALATASARAY'A GELİRSE ŞAŞIRMAM"

Akşam'ın haberine göre; Sinan Engin 'la ilgili, "Burak Yılmaz 'a gelirse çok şaşırmam, öyle bir ihtimal var" sözlerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Yılın transferini açıkladı! Burak Yılmaz ve Galatasaray...

9 YIL ÖNCE 7 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

2012 yılında Trabzonspor'dan 'a 7 milyon euro bonservis ile transfer olan , sarı kırmızılı takımda 2016 Şubat'ına kadar oynamıştı.

Son dakika spor haberi: Yılın transferini açıkladı! Burak Yılmaz ve Galatasaray...

SARI-KIRMIZILI FORMAYLA 5 KUPA KAZANDI

formasıyla 2 lig şampiyonluğu yaşayan 35 yaşındaki Milli golcü, 3 kez de Türkiye Kupası kaldırmanın sevincini yaşadı.

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