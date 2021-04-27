Son dakika spor haberi: Yılın transferini açıkladı! Burak Yılmaz ve Galatasaray...

Lille'de sergilediği performansla adeta kendine hayran bırakan milli yıldızımız Burak Yılmaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Lille'de sergilediği performansla adeta kendine hayran bırakan milli yıldızımız Burak Yılmaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Futbol yorumcusu Sinan Engin, Fransa'yı kasıp kavuran Burak Yılmaz'ın Galatasaray'a dönebileceğini iddia etti.
"GALATASARAY'A GELİRSE ŞAŞIRMAM"
Akşam'ın haberine göre; Sinan Engin Burak Yılmaz'la ilgili, "Burak Yılmaz Galatasaray'a gelirse çok şaşırmam, öyle bir ihtimal var" sözlerini kullandı.