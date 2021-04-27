Son dakika spor haberi: Yılın transferini açıkladı! Burak Yılmaz ve Galatasaray...

Lille 'de sergilediği performansla adeta kendine hayran bırakan milli yıldızımız Burak Yılmaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

"GALATASARAY'A GELİRSE ŞAŞIRMAM"

Akşam'ın haberine göre; Sinan Engin Burak Yılmaz'la ilgili, "Burak Yılmaz Galatasaray'a gelirse çok şaşırmam, öyle bir ihtimal var" sözlerini kullandı.