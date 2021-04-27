Üçüncü kez formasını giydiği Galatasaray'da, ayağının tozuyla çıktığı ilk maçta 45 dakikaya 2 gol sığdıran Henry Onyekuru, camiayı mest etmişti. Ardından Başakşehir karşısında 1 gol 1 asistle oynayan genç yıldız, sonrasında kayıplara karıştı.
FORM DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞIYOR
15 haftada sadece Başakşehir ve Alanyaspor maçlarında 90 dakika sahada kalabilen Nijeryalı futbolcu, son haftalarda büyük bir form düşüklüğü yaşıyor.
Son olarak 30. haftada kazanılan Kayserispor karşılaşmasında 2 gol atan Onyekuru, ardından 6 hafta boyunca skora katkıda bulunamadı. Sarı-Kırmızılı oyuncu, ligdeki son 4 maçta ise 22 dakika görev alabildi.