Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'den özel terapi! Onyekuru...

Son dakika spor haberi: 'da 'den özel terapi! ...

Son dakika spor haberi... 'de son düzlüğe girilirken şampiyonluk yarışında takibi sürdüren 'da bazı oyunculardaki bireysel performansların düşüşü de dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı takımdaki üçüncü dönemini yaşayan da bu isimlerden biri. Bu form düşüklüğü sonrası sarı-kırmızılıların tecrübeli çalıştırıcısı 'den Nijeryalı oyuncu için yeni hamleler geldi. İşte detaylar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 22:24 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 22:31
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'de özel terapi! Onyekuru...

Üçüncü kez formasını giydiği 'da, ayağının tozuyla çıktığı ilk maçta 45 dakikaya 2 gol sığdıran Henry , camiayı mest etmişti. Ardından Başakşehir karşısında 1 gol 1 asistle oynayan genç yıldız, sonrasında kayıplara karıştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'de özel terapi! Onyekuru...

FORM DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞIYOR
15 haftada sadece Başakşehir ve Alanyaspor maçlarında 90 dakika sahada kalabilen Nijeryalı futbolcu, son haftalarda büyük bir form düşüklüğü yaşıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'de özel terapi! Onyekuru...

Son olarak 30. haftada kazanılan Kayserispor karşılaşmasında 2 gol atan , ardından 6 hafta boyunca skora katkıda bulunamadı. Sarı-Kırmızılı oyuncu, ligdeki son 4 maçta ise 22 dakika görev alabildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'de özel terapi! Onyekuru...

FORMASINI KAPTIRDI
Annesini kaybettikten sonra çöküş yaşayan ve sakatlığı sebebiyle Trabzonspor ile Antalyaspor sınavlarını kaçıran , bu periyotta formasını da takımın yükselen değeri Kerem Aktürkoğlu'na kaptırdı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'de özel terapi! Onyekuru...

TERİM ÖZEL GÖRÜŞTÜ
Teknik Direktörü , uzun süredir kadrosunda görmeyi çok istediği 'yu yeniden kendine getirebilmek için kolları sıvadı. Genç oyuncuyla birebir görüşmeler yapan tecrübeli çalıştırıcı, onu tekrar lige motive etmeyi planlıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'de özel terapi! Onyekuru...

"SANA İHTİYACIM VAR"
Yaşadığı sakatlık ve annesinin vefatıyla düşüşe geçen 'ya moral veren Terim "Zor bir dönemden geçtiğinin farkındayım. Sana güvenim tam, kalan haftalarda sana ihtiyacım var" dedi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'de özel terapi! Onyekuru...

İDDİALAR GERÇEK DIŞI
'ın 4.3 milyon euroluk satın alma opsiyonunu elinde bulundurduğu Henry için, bu karardan vazgeçildiği ve bonservisinin elınmayacağı iddialarının ise gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'de özel terapi! Onyekuru...

GALATASARAY PERFORMANSI
23 yaşındaki Henry bu sezon 'de 12 maça çıkarken 5 gol atıp 2 asist yapma başarısı gösterdi.

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