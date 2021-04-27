FORMASINI KAPTIRDI

Annesini kaybettikten sonra çöküş yaşayan ve sakatlığı sebebiyle Trabzonspor ile Antalyaspor sınavlarını kaçıran Onyekuru, bu periyotta formasını da takımın yükselen değeri Kerem Aktürkoğlu'na kaptırdı.

TERİM ÖZEL GÖRÜŞTÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, uzun süredir kadrosunda görmeyi çok istediği Onyekuru'yu yeniden kendine getirebilmek için kolları sıvadı. Genç oyuncuyla birebir görüşmeler yapan tecrübeli çalıştırıcı, onu tekrar lige motive etmeyi planlıyor.