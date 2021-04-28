Son dakika GS haberleri | Galatasaray yönetimi kararını verdi! Mostafa Mohamed ve Onyekuru...

Ara transfer döneminde kiralık geldiği G.Saray'da çok başarılı bir performans sergileyen, son Antalyaspor maçında da galibiyeti getiren Mostafa Mohamed için yönetim harekete geçti.
Ara transfer döneminde kiralık geldiği G.Saray'da çok başarılı bir performans sergileyen, son Antalyaspor maçında da galibiyeti getiren Mostafa Mohamed için yönetim harekete geçti.
Sarı kırmızılı kulüp, öncelik opsiyonu 31 Aralık 2021 tarihine kadar olsa da yaz transfer döneminde Mısırlı futbolcunun 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kulübü Zamalek'e yatırıp bonservisini almaya karar verdi.
Hürriyet'in haberine göre; Seçim öncesinde Galatasaray'ın kısa vadeli ödemelerini çıkarıp göreve talip olan adaylara da sıcak para ile alakalı durumu aktarma düşüncesinde olan yönetim şimdiden Mohamed'in bonservis bedelini de bu bütçeye dahil etmiş durumda.
23 yaşındaki Mısırlı oyuncu Galatasaray'da 11 lig maçında 6 kez fileleri sarstı. 1 Türkiyiye Kupası maçında da 1 golle oynadı.
ONYEKURU BEKLEMEDE
Henry Onyekuru'nun durumu ise şu an için belirsizliğini koruyor. 4.3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralanan Nijeryalının kaderini son beş maçtaki performansı ve teknik direktör Fatih Terim'in vereceği rapor belirleyecek. 15 haftada sadece Başakşehir ve Alanyaspor maçlarında 90 dakika sahada kalabilen Nijeryalı futbolcu, son haftalarda büyük bir form düşüklüğü yaşıyor. Son olarak 30. haftada kazanılan Kayserispor karşılaşmasında 2 gol atan Onyekuru, ardından 6 hafta boyunca skora katkıda bulunamamıştı. Yaşadığı sakatlık ve annesinin vefatıyla düşüşe geçen Onyekuru'ya moral veren Terim "Zor bir dönemden geçtiğinin farkındayım. Sana güvenim tam, kalan haftalarda sana ihtiyacım var" dedi.