Haberler Galatasaray Son dakika GS haberleri | Galatasaray yönetimi kararını verdi! Mostafa Mohamed ve Onyekuru...

Son dakika haberleri | yönetimi kararını verdi! ve ...

'de zirve yarışını sürdüren 'da, yönetimin geleceği merak konusu olurken yine de çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör ile devam etmeyi düşünmezken, kiralık futbolcular ile ilgili de flaş bir karar alındı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 09:04
Son dakika GS haberleri | Galatasaray yönetimi kararını verdi! Mostafa Mohamed ve Onyekuru...

Ara transfer döneminde kiralık geldiği 'da çok başarılı bir performans sergileyen, son maçında da galibiyeti getiren için yönetim harekete geçti.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray yönetimi kararını verdi! Mostafa Mohamed ve Onyekuru...

Sarı kırmızılı kulüp, öncelik opsiyonu 31 Aralık 2021 tarihine kadar olsa da yaz transfer döneminde Mısırlı futbolcunun 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kulübü Zamalek'e yatırıp bonservisini almaya karar verdi.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray yönetimi kararını verdi! Mostafa Mohamed ve Onyekuru...

Hürriyet'in haberine göre; Seçim öncesinde 'ın kısa vadeli ödemelerini çıkarıp göreve talip olan adaylara da sıcak para ile alakalı durumu aktarma düşüncesinde olan yönetim şimdiden Mohamed'in bonservis bedelini de bu bütçeye dahil etmiş durumda.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray yönetimi kararını verdi! Mostafa Mohamed ve Onyekuru...

23 yaşındaki Mısırlı oyuncu 'da 11 lig maçında 6 kez fileleri sarstı. 1 maçında da 1 golle oynadı.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray yönetimi kararını verdi! Mostafa Mohamed ve Onyekuru...

ONYEKURU BEKLEMEDE

Henry 'nun durumu ise şu an için belirsizliğini koruyor. 4.3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralanan Nijeryalının kaderini son beş maçtaki performansı ve teknik direktör 'in vereceği rapor belirleyecek. 15 haftada sadece ve maçlarında 90 dakika sahada kalabilen Nijeryalı futbolcu, son haftalarda büyük bir form düşüklüğü yaşıyor. Son olarak 30. haftada kazanılan karşılaşmasında 2 gol atan Onyekuru, ardından 6 hafta boyunca skora katkıda bulunamamıştı. Yaşadığı sakatlık ve annesinin vefatıyla düşüşe geçen Onyekuru'ya moral veren Terim "Zor bir dönemden geçtiğinin farkındayım. Sana güvenim tam, kalan haftalarda sana ihtiyacım var" dedi.

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