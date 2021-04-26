Son dakika spor haberleri | Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılıyordu! Açıklama geldi

Disiplinli oluşu ve başarısından dolayı Alman Futbol Federasyonu (DFB) tarafından 2018'de yılın en yetenekli U19 Milli oyuncusu seçilerek Fritz Walter altın madalyasını kazanan Salih Özcan, Türk basınında olduğu kadar Alman basınında da gündemde. Özcan'ın başta Avrupa ülkeleri Almanya, Hollanda, İngiltere ve İspanya futbol takımları olmak üzere Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi Türk takımlarının da transfer gündeminde olduğu sürekli basında yer alıyor. Özcan, Köln'deki baba evinde Türk basınına ilk kez açıklamalarda bulundu.