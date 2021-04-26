Mostafa Mohamed için Mısır'da flaş sözler! "En iyisi değil"

Galatasaraylı Mostafa Mohamed, Mısır basınında gündem olmaya devam ediyor. El Ahly ve Mısır Milli Takımı'nın eski futbolcularından Ahmed Bilal, Mostafa Mohamed ile ilgili konuşurken, mevcut durumda en iyi golcünün sarı kırmızılı yıldızın olmadığını dile getirdi.

Bilal, şu anda Mısır Milli Takımı'nın en iyi forvetinin Mohamed Sherif olduğunu ifade ederken, "Mostafa Mohamed şu anda Türkiye'de iyi oynuyor, kendisine iyi şanslar diliyorum. Onu eleştirmek istemiyorum ama El Ahly'in golcüsü Mohamed Sherif Mısır'ın en iyi golcüsü. Golcüler, saha içinde çok hareket etmeli ve kendisine fırsatlar yaratmalı. Ayrıca, golcüler saha içinde diğer arkadaşlarına da yardım etmeli." dedi.

Mohamed Sherif, bu sezon çıktığı 25 maçta 10 gol 4 asist üretirken, Mostafa Mohamed Galatasaray formasıyla 12 maça çıktı ve 7 gol kaydetti.