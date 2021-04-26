Haberler Galatasaray Son dakika GS haberleri | Galatasaray'a şok Gedson Fernandes yanıtı!

Son dakika haberleri | 'a şok yanıtı!

'de bir yandan şampiyonluk mücadelesi veren , diğer yandan ise gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar kiralık olarak kadrosuna kattığı 'i önümüzdeki yıl da takımda tutmak isterken, 'dan şoke eden bir yanıt geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 15:41
Son dakika GS haberleri | Galatasaray'a şok Gedson Fernandes yanıtı!

önderliğinde yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan , Portekizli yıldız 'in bir yıl daha kiralanması için düğmeye bastı.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'a şok Gedson Fernandes yanıtı!

Ocak ayı transfer döneminde 'in bizzat devreye girmesiyle beraber 'i 'dan alan , Portekizli futbolcunun yeni sezonda da kiralık olarak kadroya katılması için Benfica ile görüşmelere başladı.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'a şok Gedson Fernandes yanıtı!

Gedson'u bir yıl daha kiralamak isteyen , 'ya 1 milyon euro kiralama ücreti önerdi ancak kulübü, bu transfer için 10 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesini sözleşmeyi koymak istiyor.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'a şok Gedson Fernandes yanıtı!

'in 2021-2022 sezonu için tarafından koyulmak istenen 10 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu kaldırmak isteyen , bu konuda başarılı olabilirse Portekizli futbolcu ile ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi imzalayacak.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'a şok Gedson Fernandes yanıtı!

Kariyerine 'da devam etmek isteyen 'e de bir yıllık yeni sözleşme için 1.5 milyon euro öneren sarı-kırmızılı yönetim, Portekizli futbolcunun menajeri ile de görüşerek 'ya baskı yapmasını talep etti.

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