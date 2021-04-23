Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray pusuda! Hedef 18 puan

Son dakika spor haberi: pusuda! Hedef 18 puan

Son dakika spor haberi: 'de son haftalarda yaşadığı puan kayıpları nedeniyle şampiyonluk yarışının uzağında kalan , 36. haftada sahasında ağırladığı ile 1-1 berabere kaldı. Bitime 6 hafta kala liderin 6 puan gerisine düşen Galatasaray'ın pes etmeye niyeti yok. Teknik heyet ve futbolcular kalan maçların tamamını kazanmak için savaşma sözü verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 07:09
Son dakika spor haberi: Galatasaray pusuda! Hedef 18 puan

'ın puan kaybettiği haftada 'u yenerek farkı eritmek isteyen , rakibini geçemese de son anda gelen 1 puanla umudunu korudu. Teknik Direktör ile futbolcular galibiyetin gelmemesine üzülse de 90+6'da alınan beraberlikle teselli buldu. Sarı-kırmızılılar kalan 6 haftada lider Beşiktaş ile içeride oynayacakları maçı da hesaba katarak şampiyonluk ümitlerini taze tutmayı sürdürüyor. Şampiyonluk yarışındaki diğer rakiplerin de zor maçları olduğu ve puan kaybetmelerinin sürpriz olmayacağı görüşünde birleşildi.

ANTALYA'DA FORMAT ATACAK

Bireysel hataların futbolcuları kötü etkilediğini söyleyen Fatih Terim, kampında takıma psikolojik açıdan format atacak. Şampiyonluk inancını yeniden aşılamaya çalışacak teknik heyet, 2018-2019 sezonunda yaşanılanları tekrar hatırlatacak. Sarı-kırmızılılar, söz konusu sezonda bitime 6 hafta kala lider 'in 5 puan gerisine düşmüştü. Ancak alınan seri galibiyetler sonrası Başakşehir'in de 'nda 2-1 mağlup edilmesiyle sarı-kırmızılılar mutlu sona ulaşmıştı.

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