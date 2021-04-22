Luyindama’dan Edgar’a ‘asist’!

Galatasaray bu sezon stoperlerinden çektiğini, rakiplerinden çekmemiştir... Birçok maçta takımlarını yakan Marcao ile Christian Luyindama ikilisinden Luyindama dün yine sahnedeydi. Demokratik Kongolu savunmacı, Trabzonspor'un attığı golde kafayla topu uzaklaştırmak istedi. Ancak ceza alanı önünde bekleyen Edgar Ie'nin tam önüne adeta şut pası olarak indirdi. Bordomavili oyuncu da bu 'asisti' geri çevirmeyerek topu doksana astı. Sarı-kırmızılı takım savunmada genel olarak da kötüydü. Özellikle ilk yarıda Trabzonspor 5 önemli pozisyon yakaladı. Muslera tek başına direndi.