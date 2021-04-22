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Luyindama’dan Edgar’a ‘asist’!

Marcao ile birçok kez takımı yakan Kongolu’nun dün de uzaklaştırmak istediği top ’ye asist oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Luyindama’dan Edgar’a ‘asist’!

bu sezon stoperlerinden çektiğini, rakiplerinden çekmemiştir... Birçok maçta takımlarını yakan Marcao ile ikilisinden Luyindama dün yine sahnedeydi. Demokratik Kongolu savunmacı, 'un attığı golde kafayla topu uzaklaştırmak istedi. Ancak ceza alanı önünde bekleyen 'nin tam önüne adeta şut pası olarak indirdi. Bordomavili oyuncu da bu 'asisti' geri çevirmeyerek topu doksana astı. Sarı-kırmızılı takım savunmada genel olarak da kötüydü. Özellikle ilk yarıda Trabzonspor 5 önemli pozisyon yakaladı. tek başına direndi.

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