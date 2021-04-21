Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Radamel Falcao resmen açıkladı! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Son dakika spor haberleri: resmen açıkladı! 'dan ayrılacak mı?

'ın Kolombiyalı santrforu , sakatlıkları nedeniyle forma giyemediği dönemde eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Sarı-kırmızılı takımdaki geleceği merak konusu olan deneyimli golcü önemli açıklamalarda bulundu. Peki 'den teklifler aldığı öne sürülen Radamel Falcao takımdan ayrılacak mı? İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 12:57
Son dakika spor haberleri: Radamel Falcao resmen açıkladı! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

'da zaman zaman tartışılan isimlerden biri olan , takımdaki geleceğiyle ilgili net konuştu.

Son dakika spor haberleri: Radamel Falcao resmen açıkladı! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

belki 18 maç kaçırdı ama oynadığı maçlarda 'a önemli katkılar yaptı. 3-1 kazanılan Gaziantep ve 2-1'lik BB Erzurum maçlarında attığı goller ve asistleriyle 6 puan kazandıran yıldız futbolcu, 2-2'lik Sivas karşılaşmasındaki golleriyle de 1 puan getirdi.

Son dakika spor haberleri: Radamel Falcao resmen açıkladı! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Toplamda 9 gol kaydeden Kolombiyalı yıldızın gol attığı maçlarda 13 puanı hanesine yazdırdı.

Son dakika spor haberleri: Radamel Falcao resmen açıkladı! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

'da yaşadığı sakatlıklar ile bir türlü bekleneni veremeyen ve sakatlıklarından dolayı sarı-kırmızılı taraftarları hayal kırıklığına uğratan sözleşmesine sadık kalmak istiyor.

Son dakika spor haberleri: Radamel Falcao resmen açıkladı! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Kariyerine 'da devam etmek isteyen Kolombiyalı golcü, "Şu anda tamamen kulübüme konsantre olmuş durumdayım. Bir sözleşmem var ve bu sözleşmeye sadık kalmak istiyorum" diyerek Galatasaray'da 2022 Haziran ayına kadar kalacağını ifade etti.

Son dakika spor haberleri: Radamel Falcao resmen açıkladı! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

"ÇABALAMAK HAYATİ ÖNEMDEDİR"
"Bence bir oyuncunun golcü olabilmesi için belli bazı yeteneklere doğuştan sahip olması ama daha sonra bunların üzerine çalışması lazım.

Son dakika spor haberleri: Radamel Falcao resmen açıkladı! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Yıllar geçtikçe belli bir birikim oluşturur ve golcülük sanatında daha iyi olursunuz. Kesin olan bir şey var, çalışkan olmak ve çabalamak hayati önemdedir."

Son dakika spor haberleri: Radamel Falcao resmen açıkladı! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

"GALATASARAY DEVASA BİR KULÜP"
", Türkiye'de devasa bir kulüp. Çok tutkulu büyük bir taraftar kitlesi var. Her zaman Türkiye'de şampiyonluk için mücadele ediyor ve Avrupa sahnesinde daha büyük bir ekip olmayı hedefliyor.

Son dakika spor haberleri: Radamel Falcao resmen açıkladı! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

FUTBOLU NE ZAMAN BIRAKACAK?
Şimdilik bırakacağım günü planlamadım. Ne yapacağımı ben de merak ediyorum. Futbolun içinde kalarak bir şeyler yapmak isterim. Sanırım teknik direktör olmayacağım çünkü artık seyahat etmek istemiyorum. Bazı futbolcularım menajerliğini yapmak olabilir.

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