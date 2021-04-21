Son dakika spor haberi: Hami Mandıralı Galatasaray-Trabzonspor maçını değerlendirdi

A Milli ve Ümit Milli Takımlar oyuncu izleme antrenörü Hami Mandıralı, Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Bordo-mavili takımın efsane ismi olan Mandıralı, kritik derbi mücadelesine ilişkin Milliyet'e yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

Bu maçlar camialar için çok önemlidir. Bunlar camialar için marka, etiket maçlardır. Trabzonspor, şampiyonluktan puan olarak uzaklaştı ama bu maçı kazandığı zaman moral olarak daha iyi olacak. Hedef, Avrupa olacak. Başka şansın yok zaten. Galatasaray son hafta daha iyi oynadı. Trabzonspor, kendi sahasında son dakikada; penaltıyla maç berabere bitti. Aslında Uğurcan penaltıyı kurtarmıştı. Bu maçlarda kesin favori diyemeyiz. Trabzonspor'un ne yapacağı belli değil. Şu an moral motivasyon olarak Galatasaray bir tık önde. Benim kimliğim Trabzonspor. Benim tuttuğum takım kazansın isterim ama fair-play ruhu içinde oynansın. Biraz kendimize bakmamız lazım. Takımı yönetenler, kulübü yönetenler; tutturduk gidiyoruz bir VAR, bir hakem. Bunları da bir kenara koymamız lazım. VAR devam etmeli. Katkı da sağlıyor, yardımcı da oluyor. Bizim önce önümüze bakmamız lazım. Hakem ve VAR'ı en son konuşmamız lazım ama bizde en önce konuşulan şey VAR ve hakemler. Bundan vazgeçmemiz lazım.

