Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Aslantepe'de dev kapışma! Fatih Terim'den 4 kritik uyarı

Son dakika spor haberi: Aslantepe'de dev kapışma! 'den 4 kritik uyarı

Son dakika spor haberi: Şampiyonluk yarışında kalmak için kalan tüm maçlarını kazanmak zorunda olan , 'u ağırlıyor. Teknik direktör ve öğrencileri mutlak 3 puan istiyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, hataya yer bırakmamak için idmanlarda öğrencilerini sık sık uyarıyor. Usta hoca, oyuncularına 4 kritik bulundu. İşte tüm detaylar... | Son  dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberi: Aslantepe'de dev kapışma! Fatih Terim'den 4 kritik uyarı

Süper Lig'de sezonun en önemli karşılaşmalarından biri Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Aslantepe'de , 'u konuk edecek.

Son dakika spor haberi: Aslantepe'de dev kapışma! Fatih Terim'den 4 kritik uyarı

Sarı-kırmızılıların tek hedefi bu mücadeleden 3 puan alarak Beşiktaş ve Fenerbahçe'den kopmamak.

Son dakika spor haberi: Aslantepe'de dev kapışma! Fatih Terim'den 4 kritik uyarı

Göztepe'yi yenerek kötü gidişata son veren Cimbom, 4 haftadır berabere kalan Karadeniz temsilcisini yenerek lig sonuna kadar sürecek bir galibiyet serisi yakalamak istiyor. Mete Kalkavan'ın yöneteceği mücadele 19.00'da başlayacak.

Son dakika spor haberi: Aslantepe'de dev kapışma! Fatih Terim'den 4 kritik uyarı

5 EKSİK VAR

Bu önemli randevu öncesi 'da çeşitli nedenlerle 5 eksik var. Mostafa Mohammed'in koronavirüs karantinası devam ediyor. Tedavileri süren Radamel Falcao ve DeAndre Yedlin de bugünkü mücadelede forma giyemeyecek.

Son dakika spor haberi: Aslantepe'de dev kapışma! Fatih Terim'den 4 kritik uyarı

Kırmızı kart cezalısı Ryan Donk da Göztepe maçında olduğu gibi bugün de takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Sakatlığı devam eden Martin Linnes'in Trabzonspor karşılaşmasına da yetişmesi beklenmiyor. Terim geçen hafta kazanan kadroyu bozmayacak.

Son dakika spor haberi: Aslantepe'de dev kapışma! Fatih Terim'den 4 kritik uyarı

TERİM'DEN 4 KRİTİK UYARI

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim hataya yer bırakmamak için idmanlarda öğrencilerini sık sık uyarıyor. İstediklerini görene kadar antrenmanlarda tekrar üzerine tekrar yapıyor. Usta hoca 4 konuda öğrencilerinden dikkatlerini toplamalarını istedi:

Son dakika spor haberi: Aslantepe'de dev kapışma! Fatih Terim'den 4 kritik uyarı

OFSAYTA DİKKAT: Herkesin gözü savunmanın lideri Marcao'da olsun. Djaniny ve Ekuban tehlikeli oyuncular. Ofsayt taktiğini kusursuz uygulayın.

Son dakika spor haberi: Aslantepe'de dev kapışma! Fatih Terim'den 4 kritik uyarı

UZAK TUTUN: Göztepe maçı haricinde kalemizde çok pozisyon verdik, çok gol yedik. Rakibi bizim kaleden uzak tutun. Önde baskıya devam.

Son dakika spor haberi: Aslantepe'de dev kapışma! Fatih Terim'den 4 kritik uyarı

KONTRATAK VERMEYİN: Djaniny ve Ekuban topla buluştukları zaman direkt olarak kaleye gidiyorlar. Kesinlikle defansta eksik şekilde yakalanmayın.

Son dakika spor haberi: Aslantepe'de dev kapışma! Fatih Terim'den 4 kritik uyarı

BİREYSEL HATA YOK: Herkesin konsantrasyonu üst düzeyde olsun. Daha fazla bireysel hatadan kayıp puan istemiyorum.

Son dakika spor haberi: Aslantepe'de dev kapışma! Fatih Terim'den 4 kritik uyarı

KEREM'E GÜVEN

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, Trabzonspor mücadelesi öncesinde Göztepe maçını kazanan kadroyu bozmama kararı aldı. Usta çalıştırıcı, İzmir'de hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu'na güvenini antrenmanda yineledi. Terim, "Sana güveniyoruz. Göztepe maçındaki performansını Trabzonspor'a karşı da görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Aslantepe'de dev kapışma! Fatih Terim'den 4 kritik uyarı

131. RANDEVU

İki takım bugüne kadar 130 defa birbirlerine rakip oldular. Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 59, Trabzonspor ise 43 defa kazandı. Sarı-kırmızılılar 170 defa gol sevinci yaşadılar. Kalelerinde ise 146 gol gördüler.

Son dakika spor haberi: Aslantepe'de dev kapışma! Fatih Terim'den 4 kritik uyarı

ASLAN ÜSTÜN

Cimbom ile Fırtına arasındaki lig maçlarında da sarı-kırmızılıların üstünlüğü var. Aslan 95 maçın 42'sini kazandı. 31 maçta Karadeniz ekibinin yüzü güldü. Galatasaray'ın 123, Trabzonspor'un 109 golü var.

Son dakika spor haberi: Aslantepe'de dev kapışma! Fatih Terim'den 4 kritik uyarı

TERİM: 3 AVCI: 2

Türk futbolunun iki değerli teknik adamı birbirlerine 7 defa rakip oldular. Fatih Terim söz konusu maçlarda 3, Abdullah Avcı ise 2 galibiyet gördü. İmparator'un öğrencileri 8 gol atarken, kalelerinde ise 6 gole izin verdiler.

Son dakika spor haberi: Aslantepe'de dev kapışma! Fatih Terim'den 4 kritik uyarı

MAESTRO TAYLAN

Galatasaray'ın bu sezonki en büyük kazanımı olan Taylan Antalyalı'ya Trabzon karşısında da büyük iş düşüyor. Orta sahayı çekip çevirecek olan genç yıldız aynı zamanda hücumda da Feghouli ile birlikte organizatörlük görevi üstlenecek.

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