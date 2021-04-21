Son dakika spor haberi: Aslantepe'de dev kapışma! Fatih Terim'den 4 kritik uyarı

Süper Lig'de sezonun en önemli karşılaşmalarından biri Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Aslantepe'de Galatasaray, Trabzonspor'u konuk edecek.
Süper Lig'de sezonun en önemli karşılaşmalarından biri Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Aslantepe'de Galatasaray, Trabzonspor'u konuk edecek.
Sarı-kırmızılıların tek hedefi bu mücadeleden 3 puan alarak Beşiktaş ve Fenerbahçe'den kopmamak.
Göztepe'yi yenerek kötü gidişata son veren Cimbom, 4 haftadır berabere kalan Karadeniz temsilcisini yenerek lig sonuna kadar sürecek bir galibiyet serisi yakalamak istiyor. Mete Kalkavan'ın yöneteceği mücadele 19.00'da başlayacak.
5 EKSİK VAR
Bu önemli randevu öncesi Galatasaray'da çeşitli nedenlerle 5 eksik var. Mostafa Mohammed'in koronavirüs karantinası devam ediyor. Tedavileri süren Radamel Falcao ve DeAndre Yedlin de bugünkü mücadelede forma giyemeyecek.
Kırmızı kart cezalısı Ryan Donk da Göztepe maçında olduğu gibi bugün de takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Sakatlığı devam eden Martin Linnes'in Trabzonspor karşılaşmasına da yetişmesi beklenmiyor. Terim geçen hafta kazanan kadroyu bozmayacak.
TERİM'DEN 4 KRİTİK UYARI
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim hataya yer bırakmamak için idmanlarda öğrencilerini sık sık uyarıyor. İstediklerini görene kadar antrenmanlarda tekrar üzerine tekrar yapıyor. Usta hoca 4 konuda öğrencilerinden dikkatlerini toplamalarını istedi:
OFSAYTA DİKKAT: Herkesin gözü savunmanın lideri Marcao'da olsun. Djaniny ve Ekuban tehlikeli oyuncular. Ofsayt taktiğini kusursuz uygulayın.
UZAK TUTUN: Göztepe maçı haricinde kalemizde çok pozisyon verdik, çok gol yedik. Rakibi bizim kaleden uzak tutun. Önde baskıya devam.
KONTRATAK VERMEYİN: Djaniny ve Ekuban topla buluştukları zaman direkt olarak kaleye gidiyorlar. Kesinlikle defansta eksik şekilde yakalanmayın.
BİREYSEL HATA YOK: Herkesin konsantrasyonu üst düzeyde olsun. Daha fazla bireysel hatadan kayıp puan istemiyorum.
KEREM'E GÜVEN
Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, Trabzonspor mücadelesi öncesinde Göztepe maçını kazanan kadroyu bozmama kararı aldı. Usta çalıştırıcı, İzmir'de hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu'na güvenini antrenmanda yineledi. Terim, "Sana güveniyoruz. Göztepe maçındaki performansını Trabzonspor'a karşı da görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
131. RANDEVU
İki takım bugüne kadar 130 defa birbirlerine rakip oldular. Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 59, Trabzonspor ise 43 defa kazandı. Sarı-kırmızılılar 170 defa gol sevinci yaşadılar. Kalelerinde ise 146 gol gördüler.
ASLAN ÜSTÜN
Cimbom ile Fırtına arasındaki lig maçlarında da sarı-kırmızılıların üstünlüğü var. Aslan 95 maçın 42'sini kazandı. 31 maçta Karadeniz ekibinin yüzü güldü. Galatasaray'ın 123, Trabzonspor'un 109 golü var.
TERİM: 3 AVCI: 2
Türk futbolunun iki değerli teknik adamı birbirlerine 7 defa rakip oldular. Fatih Terim söz konusu maçlarda 3, Abdullah Avcı ise 2 galibiyet gördü. İmparator'un öğrencileri 8 gol atarken, kalelerinde ise 6 gole izin verdiler.
MAESTRO TAYLAN
Galatasaray'ın bu sezonki en büyük kazanımı olan Taylan Antalyalı'ya Trabzon karşısında da büyük iş düşüyor. Orta sahayı çekip çevirecek olan genç yıldız aynı zamanda hücumda da Feghouli ile birlikte organizatörlük görevi üstlenecek.