Galatasaray'a ihtiyacımız var

İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün kurduğunu açıkladığı Avrupa Süper Ligi yüksek sesle tartışılmaya devam ediyor. Dün UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 45. UEFA kongresinde konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken ismi organizasyona davet edilecek kulüpler arasında geçen Galatasaray'a da değindi. Ceferin, bu krizden daha güçlü çıkacaklarını belirterek, "Bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce başlayan kriz bizi sadece daha da güçlendirecek. Futbol her zamankinden daha güçlü bir şekilde çıkacak" dedi.



BİR ŞANSLARI VAR



Ceferin şöyle devam etti: Bugün büyük ve dokunulmaz olduğunu düşünen kulüpler nereden geldiklerini hatırlamalılar. Ve bugün Avrupa devleri iseler bunun kısmen UEFA sayesinde olduğunu anlamalılar. UEFA organizasyonlarının Atalanta, Celtic, Rangers, Dinamo Zagreb ve Galatasaray'a ihtiyacı var. Herkesin bir şansı olduğunu bilmesi gerekiyor. Hayalleri canlı tutmamız gerekiyor. Bu reformlarla geleceğin futbolunu inşa ettiğimize inanıyorum. Birkaç bencil insan güzel oyunu öldürmeye çalışıyor.



CENGİZ 'HAYIR' DEMEDİ



Başkan Cengiz, "Galatasaray menfaatleri neyi gerektirirse onu yaparım. Avrupa'da bütün büyük kulüplerin başkanları yakın dostum" demiş ve özellikle de Avrupa Süper Ligi Başkanlığını üstlenen Real Madrid Başkanı Perez ile ayrı bir dostlukları olduğunu ifade etmişti.



RECEVİK'E İSTİFA DAVETİ



Başkan Mustafa Cengiz, yönetimdeki tartışmaları paylaşan Mahmut Recevik'ten dün istifasını istedi. Cengiz dünkü toplantıda "dostça ayrılalım" derken Recevik ise düşünmek için süre istedi. Ancak Başkan, "Önümüzdeki hafta toplantıya gelmene gerek yok" dedi.



SONUÇLARINA KATLANIRLAR



FIFA Başkanı Gianni Infantino, yeni ligle ilgili sert açıklamalar yaptı. Konuyu yakından takip ettiklerini ifade eden Infantino, "Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını şiddetli şekilde reddediyoruz. Bazı kulüpler kısa vadeli finansal kazançlar için birçok şey yapıyor. İnsanların çok dikkatli düşünmesi gerekiyor. Kendi yollarında gitmeyi seçerlerse, o zaman kendi seçimlerinin sonuçlarıyla yaşamaları gerekir" diye konuştu.



HANGİSİNİ SEÇECEK? AVRUPA SÜPER LİGİ Mİ? TÜRKİYE SÜPER LİGİ Mİ?



Alman ve Fransız ekipleri Avrupa Süper Ligi'ne katılmayı kabul etmedi. Hollanda ve Portekiz'den de organizasyona veto geldi. Galatasaray davet edilirse nasıl bir yol izleyecek şimdilik belli edğil. Ancak bu durum sarı-kırmızılılar için risk anlamına geliyor. Çünkü TFF ile imzalanan muvafakatname gereği Galatasaray, izin verilen organizasyonlar dışında bir turnuvada yer alırsa Türkiye Süper Ligi'nde oynama hakkını kaybedebilir.



150 BİN TL CEZA



PFDK'dan, Galatasaray'a ağır ceza... Galatasaray A.Ş.'nin, kulüp TV'sinde sportmenliğe aykırı açıklamalardan dolayı 100 bin TL, MHK ve VAR odasını hedef alan Başkan Mustafa Cengiz'e ise 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası kesildi.