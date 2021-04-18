Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na büyük övgü! "İsyanın adı Kerem"

Son dakika spor haberleri: 'den Galatasaraylı 'na büyük övgü! "İsyanın adı Kerem"

Son dakika haberleri... 'in 35. haftasında 'ye konuk olan Galatasaray, rakibini 'nun golleriyle 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışına yeniden tutundu. Karşılaşmayı değerlendiren , Kerem Aktürkoğlu hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 09:03
Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na büyük övgü! "İsyanın adı Kerem"

, Süper Lig'in 35. haftasında konuk olduğu 'yi 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışına tutundu.

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na büyük övgü! "İsyanın adı Kerem"

Sarı-kırmızılılarda 3 gol atan maça damgasını vurdu. Mücadeleyi TRT Spor ekranlarında değerlendiren de Kerem'in performansına şapka çıkartıp, genç futbolcu hakkında övgü dolu sözler sarf etti. İşte o sözler:

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na büyük övgü! "İsyanın adı Kerem"

"İSYANIN ADI KEREM AKTÜRKOĞLU"
"İsyanın adı . Çok özel bir gece geçirdi Kerem. Daha önce de bulduğu dakikaları iyi değerlendiren, daha önce 11'de şans bulabilir mi diye dile getirdiğimiz bir oyuncu. Bazen birilerinin yokluğu birilerine fırsattır, Kerem bu şansı iyi değerlendirenlerden.

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na büyük övgü! "İsyanın adı Kerem"

Neden isyan? Hırs, azim, istek, bunları da yazabiliriz ama isyan benim de oyunculuk kariyerimde beslendiğim özel bir duygudur. Bazı genç oyuncular için bulunmaz velinimetlerden bir tanesidir.

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na büyük övgü! "İsyanın adı Kerem"

Bugün o kadar oyuncu yokken, forma şansı gelmişken, zorluk derecesi yüksek bir maça, yüzde 100 kazanmanız gereken bir maça çıkarken Kerem'in ne kadar hazır olduğunu ve oyuna, skora isyan ettiğini gördük.

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na büyük övgü! "İsyanın adı Kerem"

"TÜRK FUTBOLU ÖNEMLİ BİR YILDIZ KAZANDI"
Bazı kayıp zamanlar, takımların düşüş içinde olduğu zamanlar bazı oyunculara çok yarar. Oralarda oyuncular yeşillenir, yeşerir, genişler, büyür ve yer edinir. Kerem bu yer edinme aşamasını başarıyla geçti. Yolu açık olsun, önemli bir yıldız kazandı Türk futbolu.

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na büyük övgü! "İsyanın adı Kerem"

Kerem'i isteğin dışında daha olgun da görüyoruz. Bazı süratli oyuncuların dezavantajları vardır, Kerem dengeli, ayakları iyi durumda. Genç oyuncuya nazaran olgun bir görüntü verdi.

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na büyük övgü! "İsyanın adı Kerem"

"BİTİRİCİLİĞİ ÇOK ÖNDE"
Kerem topu eve götürdü, sadece topu değil, formayı da götürebilir. Uzun yıllar hizmet edebilecek bir performans, onu gösteriyor. Kerem'in gol vuruşlarını beğendim, Onyekuru da pozisyona giriyor ama Kerem'in bitiriciliği de çok önde.

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na büyük övgü! "İsyanın adı Kerem"

maçın geneli için orta saha üstünlüğünü yakaladı. Dönüş için iyi sinyaller verdi ve büyük takım hüviyetinde oynadı.

Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na büyük övgü! "İsyanın adı Kerem"

Bugün gidip deplasmanında 3 puan çıkarmak zordur. 'ın sallandığı haftalar var ama bu hafta oyun ritmini bulmuş, daha fresh, akışkan bir Galatasaray izledik. Hak ettiği bir galibiyet aldı.

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