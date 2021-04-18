Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na büyük övgü! "İsyanın adı Kerem"

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında konuk olduğu Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışına tutundu.
Sarı-kırmızılılarda 3 gol atan Kerem Aktürkoğlu maça damgasını vurdu. Mücadeleyi TRT Spor ekranlarında değerlendiren Tümer Metin de Kerem'in performansına şapka çıkartıp, genç futbolcu hakkında övgü dolu sözler sarf etti. İşte o sözler:
"İSYANIN ADI KEREM AKTÜRKOĞLU"
"İsyanın adı Kerem Aktürkoğlu. Çok özel bir gece geçirdi Kerem. Daha önce de bulduğu dakikaları iyi değerlendiren, daha önce 11'de şans bulabilir mi diye dile getirdiğimiz bir oyuncu. Bazen birilerinin yokluğu birilerine fırsattır, Kerem bu şansı iyi değerlendirenlerden.