Son dakika spor haberleri: Tümer Metin'den Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na büyük övgü! "İsyanın adı Kerem"

Neden isyan? Hırs, azim, istek, bunları da yazabiliriz ama isyan benim de oyunculuk kariyerimde beslendiğim özel bir duygudur. Bazı genç oyuncular için bulunmaz velinimetlerden bir tanesidir.

Bugün o kadar oyuncu yokken, forma şansı gelmişken, zorluk derecesi yüksek bir maça, yüzde 100 kazanmanız gereken bir maça çıkarken Kerem'in ne kadar hazır olduğunu ve oyuna, skora isyan ettiğini gördük.