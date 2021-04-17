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maçına damgası! Hat-trick...

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında , ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların genç futbolcusu ilk 11'de şans bulduğu mücadeleye damga vurdu. 19', 39' ve 64' (P) dakikalarda attığı gollerle ön plana çıkan 22 yaşındaki oyuncu performansıyla beğeni topladı. Öte yandan Kerem Aktürkoğlu, 2016'dan bu yana Hat-trick yapan ilk Türk futbolcu oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 19:54 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 20:43
Göztepe - Galatasaray maçına Kerem Aktürkoğlu damgası! Hat-trick...

'ın genç yıldızı , deplasmanında coştu. 22 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılıların birçok eksikle çıktığı deplasmanda attığı 3 golle göz doldurdu.

İlk olarak 19. dakikada 'nun savunma arkasına attığı topa iyi hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, yerden yaptığı vuruşla ağları sarstı. 39. dakikada bu kez 'nın pasıyla topla buluşan Kerem, düzgün vuruşla kaleci 'ı mağlup etmeyi başardı. Kerem'in son golü 64. dakikada penaltıdan geldi.

Süper Lig'de bu sezon 20 maçta forma giyen Kerem Aktürkoğlu 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Sezon başında 24 Erzincanspor'dan transfer edilen genç hücum oyuncusunun 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

2016'DAN SONRA BİR İLK
Öte yandan Kerem, Galatasaray'da 2016 yılından bu yana bir ilki yaşadı. Sarı kırmızılılarda hat-trick yapan son Türk oyuncu Yasin Öztekin olmuştu. O tarihten bu yana bir maçta 3 gol atan ilk Türk oyuncu oldu.

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