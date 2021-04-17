Göztepe - Galatasaray maçına Kerem Aktürkoğlu damgası! Hat-trick...

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Göztepe deplasmanında coştu. 22 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılıların birçok eksikle çıktığı deplasmanda attığı 3 golle göz doldurdu.



İlk olarak 19. dakikada Halil Dervişoğlu'nun savunma arkasına attığı topa iyi hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, yerden yaptığı vuruşla ağları sarstı. 39. dakikada bu kez Taylan Antalya'nın pasıyla topla buluşan Kerem, düzgün vuruşla kaleci İrfan Can Eğribayat'ı mağlup etmeyi başardı. Kerem'in son golü 64. dakikada penaltıdan geldi.



Süper Lig'de bu sezon 20 maçta forma giyen Kerem Aktürkoğlu 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Sezon başında 24 Erzincanspor'dan transfer edilen genç hücum oyuncusunun 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



2016'DAN SONRA BİR İLK

Öte yandan Kerem, Galatasaray'da 2016 yılından bu yana bir ilki yaşadı. Sarı kırmızılılarda hat-trick yapan son Türk oyuncu Yasin Öztekin olmuştu. O tarihten bu yana bir maçta 3 gol atan ilk Türk oyuncu oldu.