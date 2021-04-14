Mustafa Cengiz: Serdar Tatlı istifa etsin

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, son dönemde arka arkaya gelen hakem hatalarına ateş püskürdü. GS TV'de konuşan Başkan Mustafa Cengiz, VAR odasının maçların sonucuna belirlemeye başladığını söyledi. Cengiz, MHK'nın gücünü yitirdiğini belirterek Başkan Serdar Tatlı'yı istifaya davet etti. Galatasaray TV'de açıklamalarda bulunan Cengiz, "Bizim maçımız cuma günüydü. Cumartesi ve pazar günü izlediğim maçları yarım bırakıp dinlenmeye çıktım. İnsan tiyatroyu görüyor. 'Tiyatro' derken de bir kurgu bu. Önceden yazılmış ama sanki bir yere doğru yazılmış" dedi.



VAR ODASININ ESİRİ OLMASINLAR

Büyük takımlar gol yediğinde neticeyi artık tahmin ettiğini kaydeden Başkan Cengiz, "Son 3-4 haftadır kesin tahmin ediyorum ve yanılmıyorum da. Onun için izlemiyorum. Aynı sıkıntıyı beynimde yaşadıktan sonra bir de görsel olarak yaşamak insanı rahatsız ediyor" diye konuştu. Hakemlerin VAR sisteminin etkisi altında kalmaması gerektiğini aktaran Cengiz, "Ali Palabıyık'ın üzerinden bütün hakemlere sesleniyorum. VAR'a gidin ama esiri olmayın. Haksız bir kararı bizim lehimize de vermeyin, çünkü öbür camiayı ayağa kaldıracaksınız" görüşünü belirtti.



HATALAR SONA DOĞRU ARTACAK

Başkan Mustafa Cengiz, hakemlerin toplumsal gerginliğe sebep olmaması gerektiğini kaydederek, "Bundan sonra orta hakemlere değil, VAR'a bakın. VAR hakemleri hakkında çok önemli duyumlarımız var. Söylemek istemiyorum. VAR odasına telefon giriyor mu, VAR konuşmaları neden yayınlanmıyor? Telefon sokan var mı, kısa mesaj atan var mı? Merak ediyorum" diye konuştu. Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) içinde VAR organının oluştuğunu iddia eden Cengiz, "Artık maçların neticesini orta hakemden ziyade VAR hakemleri belirlemeye başladı. Bu, sona doğru daha da artmaya başlayacak" diye konuştu.



FUTBOL FEDERASYONU İYİ NİYETLİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun iyi niyetle çalıştığını aktaran Cengiz, MHK'nın içinde VAR hakemlerinin "kemikleşmemesi" gerektiğini savundu. MHK'nın görevini yapmadığını ileri süren Cengiz, "Bundan da bana ceza vereceklerse versinler. MHK'nın içindeki hizipler MHK'yı peşinden sürüklüyor. Kontrolü kaybetmiş durumda MHK yönetimi. MHK, maalesef fonksiyonunu yitirmiştir. Serdar Tatlı oradan ayrılsın. Bunda iyi niyet aramam. Kötü niyet ve kötülük ararım. MHK artık gücünü yitirdi. TFF Başkanı Özdemir toplantılara mı katılıyor? İyi niyetli" ifadelerini kullandı.



"ÇEKiLiRSEM KAYYUM GELECEK"

Mustafa Cengiz, pandemi nedeniyle seçime gidemediğini de söyledi. Galatasaray Başkanı, "Ölümüne mücadele edeceğim. Beni bir adım geri çekemezler. Yeter ki seçimler özgür bir ortamda yapılsın. Pandemiden dolayı çekilemiyorum, kayyum gelecek. Seçim yapamıyoruz" ifadesini kullandı.



MİLİTAN BİR HAKEM

Fatih Karagümrük maçında Kerem Aktürkoğlu'nun yerde kaldığı pozisyonu değerlendiren Cengiz şöyle konuştu: Ben burada Ali Palabıyık'a asla kızamam. Net çünkü, görüyor kararını veriyor. Enteresan olan, kendini asıl hakem gören Suat Arslanboğa, 'Hayır, gel bak. Kesinlikle penaltı değil, kendisi düştü.' diyor. Hiçbir Karagümrüklü oyuncu itiraz etmiyor, sadece 'Bana kırmızı verme' diyor. Böyle militan bir VAR hakemi dünyada yok. Benim bu sözlerim üzerine açıklama yapacaklar. Açıklama yaparlarsa lütfen bütün konuşmaları canlı yayına versinler.