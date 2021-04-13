Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da sakatlık şoku! Yıldız ismin tedavisine başlandı

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma ve genel kuvvet çalışması ile başlandı. Daha sonra dayanıklılığa yönelik pas çalışması yapıldı.
Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale maç gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
ARDA TURAN VE KEREM AKTÜRKOĞLU TAKIMLA ÇALIŞTI!
Tedavisi tamamlanan Arda Turan ve Kerem Aktürkoğlu, antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Martin Linnes ve DeAndre Yedlin'in tedavilerine devam edildi.