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Son dakika spor haberleri: 'da sakatlık şoku! Yıldız ismin tedavisine başlandı

'da üst üste sakatlıklar yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda , ve 'nun ardından bir sakatlık daha yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamada yıldız futbolcunun tedavisine başlandığı ifade edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 19:39
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da sakatlık şoku! Yıldız ismin tedavisine başlandı

Futbol Takımı, Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma ve genel kuvvet çalışması ile başlandı. Daha sonra dayanıklılığa yönelik pas çalışması yapıldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da sakatlık şoku! Yıldız ismin tedavisine başlandı

Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale maç gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da sakatlık şoku! Yıldız ismin tedavisine başlandı

ARDA TURAN VE KEREM AKTÜRKOĞLU TAKIMLA ÇALIŞTI!
Tedavisi tamamlanan ve Kerem Aktürkoğlu, antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Martin Linnes ve 'in tedavilerine devam edildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da sakatlık şoku! Yıldız ismin tedavisine başlandı

Sarı-kırmızılıların sponsor hastanesinde başarılı bir ameliyat geçiren ve taburcu edilen , antrenmanda yer almadı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da sakatlık şoku! Yıldız ismin tedavisine başlandı

ONYEKURU'NUN TEDAVİSİNE BAŞLANDI!
Sağ arka adalesinde hissettiği ağrılar nedeniyle yapılan kontrolü sonrası bu bölgede orta düzeyde zorlanma tespit edilen Henry Onyekuru'nun tedavisine başlandı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da sakatlık şoku! Yıldız ismin tedavisine başlandı

Futbol Takımı, Göztepe maçının hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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