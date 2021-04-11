Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Babel'den Karagümrük maçı sonrası paylaşım! "Hayal kırıklığı..."

Süper Lig'in 34. haftasında sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalan Galatasaray, şampiyonluk yarışında kritik bir puan kaybı yaşadı. Maçta sarı-kırmızılı takımın tek golünü kaydeden Ryan Babel, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Hollandalı futbolcu gönderisinde, "Yeniden ilk 11'de başladığım için minnettarım. Ancak, oyuncu olarak her zaman daha fazlasını istersiniz. Gol atmak, en önemlisi de maçı kazanmak istiyorsun. Bir kez daha puan kaybetmek gerçekten hayal kırıklığı..." ifadelerine yer verdi.