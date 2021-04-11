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Son dakika spor haberi: 'ın Hollandalı yıldızı 'den maçı sonrası paylaşım! "Hayal kırıklığı..."

Son dakika haberleri... Galatasaray'ın 'de 'le 1-1 berabere kaldığı maçta takımı adına golü kaydeden isim olan Hollandalı yıldız Ryan , sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 13:38
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Babel'den Karagümrük maçı sonrası paylaşım! "Hayal kırıklığı..."

'in 34. haftasında sahasında konuk ettiği 'le 1-1 berabere kalan , şampiyonluk yarışında kritik bir puan kaybı yaşadı. Maçta sarı-kırmızılı takımın tek golünü kaydeden Ryan , sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Hollandalı futbolcu gönderisinde, "Yeniden ilk 11'de başladığım için minnettarım. Ancak, oyuncu olarak her zaman daha fazlasını istersiniz. Gol atmak, en önemlisi de maçı kazanmak istiyorsun. Bir kez daha puan kaybetmek gerçekten hayal kırıklığı..." ifadelerine yer verdi.

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