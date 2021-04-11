"20. dakikada mesajı aldık"

Cimbom evinde Karagümrük ile berabere kalırken 90 dakika sonunda hakem Ali Palabıyık'a büyük tepki vardı. Sarı-kırmızılı kulübün yardımcı antrenörü Levent Şahin de mücadele sonunda hakem Ali Palabıyık ile VAR başındaki Suat Arslanboğa'ya tepkisini gösterdi. Şahin "Yedlin hastaneye gidiyor. 20. dakikada hakem Ali Palabıyık bize mesajını verdi. Uzaktan yakından iyi niyetli olmayan bir hakem grubu vardı sahada. Bahane değil ama maçın sonucuna etki ettiler" ifadelerini kullandı.



RİVA'DA SIKINTI VAR!

Levent Şahin şunları söyledi: 20. dakikadan itibaren burası ile RİVA arasında seste ve görüntüde sıkıntı vardı herhalde. Burada orta hakemin verdiği karara VAR müdahale ediyor. VAR'ın aldığı karara orta hakem müdahale ediyor. Maalesef oyun dışında konuşuyorum. Oyunu biz kendi içimizde konuşuruz. Futbol adına çok üzgünüm, oyun içine çok üzgünüm. Oyun golü yiyene kadar istediğimiz gibi gidiyordu. Gol yedikten sonra da çabuk reaksiyon verdik. Ardından bizim kontrolümüzde olmayan şeyler yaşandı.



YER ÇEKİMİNDEN OLMUŞ!

Kaptan Arda Turan maç sonunda Yedlin'in koltuk değnekli fotoğrafını paylaştı. Arda "Kırmızı kart yok, yer çekiminden dolayı olmuş" diyerek hakem Ali Palabıyık ve VAR başındaki Suat Arslanboğa'ya tepki gösterdi.