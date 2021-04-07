Issız adam Mostafa!

Sarı-kırmızılıların devre arasında kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed sessizliğe büründü. Ligdeki ilk 5 maçında 5 gol atan Mısırlı futbolcu, son 4 maçta ise gole hasret kaldı. 4 maçta toplam 4 şut çekebilen Mohamed bunların sadece birinde isabet sağlayabildi.

İngılızce bilmeyen ve takımda fazla arkadaşı olmayan Mohamed'in bu nedenle büyük bir bunalım yaşadığı iddia edildi. "10 gol atınca ailemi Türkiye'ye getireceğim" diyen ve sözünden de dönmek istemeyen genç yıldızın, yalnızlığının daha da derinleştiği belirtildi.

Terım'ın Hatay maçında ilk 11'de sahaya sürdüğü Mohamed formasını da kaybedecek gibi... Mısırlı futbolcu etkisiz kalırken oyuna sonradan dahil olan Falcao daha hazır bir görüntü sergiledi. Terim'in bu nedenle Kolombiyalı futbolcuyu sahaya sürmeyi düşündüğü öğrenildi.

Devre arasında 1.5 yılık kiralama ve 4 milyon dolar satın alma opsiyonuyla alınan Mohamed'in yeniden toparlanması için teknik heyetin özel çaba harcadığı ifade edildi.