Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Mbaye Diagne'den İtalyan basınına transfer itirafı! "Teklifler geldi ama..."

Son dakika spor haberi: 'den İtalyan basınına transfer itirafı! "Teklifler geldi ama..."

Son dakika haberleri... Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde ekibi 'a kiraladığı , İtalyan basınına geleceğiyle ilgili açıklamalar yaparken flaş bir transfer itirafında bulundu. ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 14:31
Son dakika spor haberi: Mbaye Diagne'den İtalyan basınına transfer itirafı! "Teklifler geldi ama..."

'ın ocak ayı transfer döneminde, İngiltere Premier Lig takımlarından 'a kiraladığı , kariyer planlamasına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika spor haberi: Mbaye Diagne'den İtalyan basınına transfer itirafı! "Teklifler geldi ama..."

İtalyan basınından Calciomercato'ya röportaj veren Diagne'nin sözlerinden öne çıkanlar şöyle...

Son dakika spor haberi: Mbaye Diagne'den İtalyan basınına transfer itirafı! "Teklifler geldi ama..."

"JUVENTUS'A İNANAMADIM"

Juventus'la imzaladığımda inanamıyordum bile. Benim için bir rüyaydı. İtalya'da oynayan bütün gençler, Juventus'a ya da Milan'a gitmek isterler. Menajerim beni haberi vermek için aradığında aşırı sevindim. Ancak benim hikayem biraz erken başladı.

Son dakika spor haberi: Mbaye Diagne'den İtalyan basınına transfer itirafı! "Teklifler geldi ama..."

"BALOTELLI'YLE ARKADAŞIZ"

Balotelli'yle hareketlerimin ve saç stilimin aynı olduğunu söylüyorlar. Kardeşimi iyi tanıyorum, onunla arkadaşız.

Son dakika spor haberi: Mbaye Diagne'den İtalyan basınına transfer itirafı! "Teklifler geldi ama..."

"TEŞEKKÜR ETMEK İÇİN GERİ DÖNMEK İSTİYORUM"

İtalya'da Serie D'deyken Bra formasıyla 23 maçta 23 gol attım ve bu dönüm noktası oldu. Er ya da geç onlara teşekkür etmek için geri dönmek istiyorum. Çok fazla arkadaşım oldu. Orasının, futbolun benim için özel bir şey olduğunu anlamaya başladığım yer diyebilirim.

Son dakika spor haberi: Mbaye Diagne'den İtalyan basınına transfer itirafı! "Teklifler geldi ama..."

"BİR GÜN İTALYA'DA OYNAMAK HARİKA OLUR"

Premier Lig çok sert ama adaptasyon sorunu yaşamadım. Hazır olmalısınız ve koşmalısınız. West Bromwich'te bir yıl daha kalmak beni rahatsız etmez. Bir gün İtalya'da oynamak da harika olur. Serie A'dan bazı teklifler geldi, ancak ikna olmadım ve o zamanlar gelmek istemedim.

Son dakika spor haberi: Mbaye Diagne'den İtalyan basınına transfer itirafı! "Teklifler geldi ama..."

Diagne, kariyerini Senegal'de noktalamak istediğini de sözlerine ekledi.

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