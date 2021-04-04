Son dakika spor haberi: Mbaye Diagne'den İtalyan basınına transfer itirafı! "Teklifler geldi ama..."

"TEŞEKKÜR ETMEK İÇİN GERİ DÖNMEK İSTİYORUM"

İtalya'da Serie D'deyken Bra formasıyla 23 maçta 23 gol attım ve bu dönüm noktası oldu. Er ya da geç onlara teşekkür etmek için geri dönmek istiyorum. Çok fazla arkadaşım oldu. Orasının, futbolun benim için özel bir şey olduğunu anlamaya başladığım yer diyebilirim.